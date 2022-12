Tem jogo da Copa hoje? Programação de domingo, 11 de dezembro de 2022

Confira a programação deste domingo, 11 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar pela reta final da competição

As semifinais estão definidas na Copa do Mundo do Catar. Marrocos, França, Argentina e Croácia vão disputar a última etapa das eliminatórias no torneio de seleções para definir quem segue até a grande final pelo título, e quem vai disputar o terceiro lugar. Mas tem jogo da Copa hoje, domingo em 11 de dezembro, na programação?

Qual é o jogo da Copa hoje para assistir?

Com a reta final da Copa do Mundo se aproximando, a quantidade de seleções na disputa vai diminuindo e, com isso, a quantidade de jogos também é menor. Por isso, hoje não tem jogo da Copa do Mundo para assistir neste domingo, 11 de dezembro, pois as seleções se preparam para as semifinais do início na semana.

Com o fim das quartas de final ontem, os jogadores tem uma pequena folga de dois dias para se prepararem até o combate das semifinais na terça e quarta-feira. A FIFA determina que os atletas se recuperem nesse meio tempo para entrar em campo.

Vão disputar a semifinal as equipes de Marrocos, França, Argentina e Croácia.

O Calendário da Copa do mundo é extenso. Na fase de grupos são quatro jogos por dia, em diferentes estádios e também horários. Com o início do mata-mata, os jogos por dia vão diminuindo, assim como as seleções presentes no torneio.

Após a pausa de dois dias, as semifinais acontecerão na terça-feira, 13 de dezembro, e na quarta, 14 de dezembro. A final da Copa do Mundo vai ser no domingo, 18 de dezembro.

Leia AQUI todos os detalhes da semifinal da Copa do Mundo.

Qual é o próximo jogo da Copa do Mundo?

Os próximos jogos da Copa do Mundo serão disputados apenas na terça e quarta-feira, 13 e 14 de dezembro, na semifinal da competição.

Dois jogos serão realizados, um em cada dia, às 16h (horário de Brasília). Lembrando que torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia devem prestar atenção na diferença de horário.

Depois de eliminar o Brasil, a Croácia vai jogar contra a Argentina, que derrotou a Holanda. Do outro lado da chave, Marrocos, que tirou Portugal, vai jogar contra a França, que despachou a Inglaterra.

Confira os próximos jogos da Copa.

LADO 1:

Terça-feira, 13/12: Croácia x Argentina às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

LADO 2:

Quarta-feira, 14/12: França x Marrocos às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

Como assistir os jogos da Copa do Mundo?

Todos os jogos da Copa do Mundo são transmitidos na Globo e SporTV, através da televisão, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, GE e também no canal do Casimiro pelo Youtube ou Twitch.

A Rede Globo é a emissora oficial do campeonato de futebol da FIFA. Só ela pode transmitir os jogos ao vivo no horário marcado pela manhã e a tarde. O torcedor deve sintonizar a Globo ou o SporTV, no canal pago, para assistir os embates.

Online, as plataformas GloboPlay e FIFA+ estão disponíveis de graça para quem não é assinante, enquanto o canal do Youtube do Cazé TV e o GE (www.ge.globo.com) exibe as imagens da Globo de graça.

