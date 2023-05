Cândida, vivida por Suzana Vieira, vai deixar a novela das nove em breve. A dona do bar vai morrer na trama de Walcyr Carrasco depois de revelar segredos do passado de Irene, papel de Glória Pires, e desconfiar das intenções de Ademir - o ator Charles Fricks. O mistério sobre quem matou Cândida vai perdurar no folhetim.

As informações são do jornalista André Romano, do Observatório da TV, do dia 7 de maio de 2023.

Como Cândida morre em Terra e Paixão?

Nas primeiras semanas da novela, um mistério promete impactar a trama. Cândida, a dona do bar onde se reúnem os moradores de Nova Primavera, será morta ainda nos primeiros capítulos de Terra e Paixão.

Cândida é a personagem que mais sabe segredos sobre o passado dos moradores da cidade fictícia onde se passa a novela. A mulher era muito próxima de Agatha, mãe de Caio (Cauã Reymond), e se lembra do nascimento do rapaz e do casamento de Antônio La Selva (Tony Ramos) com Irene.

É justamente sobre isso que a dona do estabelecimento guarda um segredo. Cândida irá revelar para Caio que Irene é uma ex-garota de programa, o que deixará o mocinho chocado.

A veterana também vai começar a achar estranho as visitas de Ademir em seu bar e começará a investigar o homem. Em uma conversa com o irmão de Antônio, a personagem de Susana Vieira dará a entender que sabe que ele mantém um caso com Luana (Valéria Barcellos). Em seguida, Cândida morre em Terra e Paixão.

A identidade do assassino de Cândida ainda não será revelada. O mistério sobre quem matou a dona do bar vai perdurar na novela e deve ser revelado somente nos próximos meses.

Em entrevista ao Gshow, Suzana Vieira já havia revelado que Cândida detém muitos segredos dos moradores da cidade. "Ela tem a cidade na mão porque tem vários segredos. A verdade é que a quantidade de segredos é a quantidade de coisas que ela sabe das pessoas. Não é que ela tem segredos pra fazer chantagem, ela não é um personagem misterioso nem mau", disse.

Veja: Quem é o namorado de Debora Ozório

Quais os segredos de Cândida?

Além do passado de Irene, a personagem ainda guarda mais um segredo que dará uma reviravolta em Terra e Paixão. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a mãe de Caio está viva. A mulher não morreu no parto como todos acreditam.

Cândida é uma das únicas pessoas que sabe a verdade sobre a primeira esposa de Antônio La Selva, já que é muito amiga da mãe de Caio.

Ainda não se sabe quando Agatha vai dar as caras em Nova Primavera. Por enquanto, o público acompanha a vivência de Caio com o pai e a madrasta, que o rejeitam. O fazendeiro desgosta do filho por culpá-lo pela morte de sua mãe no parto, enquanto Irene quer que apenas Daniel (Johnny Massaro) seja o sucessor de seu marido nos negócios.

Nos próximos capítulos, Caio e Daniel vão começar a disputar o amor de Aline (Bárbara Reis), por quem ambos se apaixonam. O embate levará a desunião dos dois irmãos, que sempre conviveram em harmonia, e ainda causará o fim trágico de um deles.

Terra e Paixão vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. Os capítulos da trama de Walcyr Carrasco também ficam salvos no Globoplay após a exibição na TV. O novo folhetim, que entrou no ar em 8 de maio, deve ficar na programação da emissora até janeiro.

Veja: Petra em Terra e Paixão tem namorado inspirado em golpista da vida real