Quem é o namorado de Debora Ozório, a Petra de Terra e Paixão

Em destaque no horário nobre da TV Globo como Petra de Terra e Paixão, a atriz de 26 anos também desperta a curiosidade no público sobre detalhes da sua vida pessoal, como: quem é o namorado de Debora Ozório? A famosa está em um relacionamento sério já há alguns anos.

Saiba quem é o namorado de Debora Ozório

A atriz Debora Ozório namora com o cantor Belarosa desde 2021. Nas redes sociais, os dois compartilham cliques do romance. No Instagram, ele conta com mais de 15 mil seguidores e no Spotify ele conta com quase 2 mil ouvintes mensais. Na plataforma de música, sua canção mais ouvida é Sem Pressa, do EP de 2019, que soma 230 mil reproduções.

Petra em Terra e Paixão

Atual personagem de Débora Ozório nas telinhas, Petra terá a vida amorosa muito explorada nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. A jovem viciada em remédios de tarja preta é um desastre no amor, já perdeu vários pretendentes e teve até um casamento anulado. Seu próximo passo é um romance com o italiano Luigi (Rainer Cadete), que conheceu pela internet e promete ser um príncipe encantado rico, mas será bem diferente disso.

O casal se conheceu pela internet e Petra acredita que finalmente achou seu grande amor, o que ela não sabe é que Luigi é um trambiqueiro que vê nela uma oportunidade de se dar bem na vida. Ele tentará influenciar a riquinha e enquanto isso também se envolverá com Gladys (Leona Cavalli), diretora da escola da cidade que é casada com o Tadeu (Claudio Gabriel), poderoso no meio do agronegócio.

As primeiras cenas do personagem no folhetim de Walcyr Carrasco já lembraram o público do popular documentário O Golpista do Tinder, que mostra um mentiroso de carteirinha que enganou diversas mulheres e arrancou milhões de dólares delas. Apesar de ser um picareta, o personagem de Luigi de Terra e Paixão acabará mostrando um bom coração e a partir da convivência com Petra será uma grande ajuda para a moça contra o seu vício em remédios.

Além de falar sobre o namorado da vida real, Debora Ozório contou também no podcast da Rede Globo que diferente de sua personagem em Terra e Paixão, nunca se relacionou com alguém que conheceu pela internet. "Mas é muito comum, acho super válido, mas nunca funcionou para mim", completou a atriz.

