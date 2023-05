Trama tem cenas gravadas no Mato Grosso do Sul

Com paisagens exuberantes, a região CentroOeste é onde se passa a novela Terra e Paixão. A trama está sendo gravada em pequenas cidades do estado de Mato Grosso do Sul, para onde os atores viajaram no início do ano, além dos estúdios da emissora. Veja os detalhes.

Onde fica Nova Primavera da novela Terra e Paixão?

Terra e Paixão se passa na cidade fictícia de Nova Primavera, ou seja, o lugar não existe na vida real. No entanto, a novela tem cenas gravadas nas cidades de Dourados e Deodápolis, duas cidades referência em agronegócio em Mato Grosso do Sul.

Além das externas, a cidade cinematográfica de Nova Primavera foi montada nos Estúdios Globo, localizado no Rio de Janeiro. É lá onde os atores gravam a maior parte da história, incluindo as cenas na casa da família La Selva, o bar da dona Cândida (Susana Vieira), a cooperativa gerenciada por Lucinda (Débora Falabella), a boutique onde Graça (Agatha Moreira) trabalha, entre outros estabelecimentos e residências que fazem parte da história.

Os protagonistas de Terra e Paixão visitaram a região centro-oeste no início do ano para gravar os primeiros meses da novela. As cenas foram rodadas na Fazenda Annalu, em Deodápolis, que conta com apenas 12 mil habitantes. Apesar de ser um município bastante pequeno, a cidade é uma potência do agronegócio, abrigando um centro comercial, além das fazendas usadas para a agricultura e pecuária.

Já Dourados é uma cidade maior, com um pouco mais de 290 mil habitantes. O portal da prefeitura da cidade informa que o município é referência em produção de grãos de soja e milho, criação de bovinos e produção de aves, ovos e mel de abelha.

Por ser a segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital Campo Grande, costuma atrair turistas por seu patrimônio histórico cultural.

Os espectadores podem conferir um pouco de ambas as cidades nas cenas que estão sendo exibidas na novela Terra e Paixão. Antônio La Selva (Tony Ramos) é um importante produtor agrícola, dono de muitos hectares de terra. A trama tem mostrado parte da produção do empresário, como funcionam as cooperativas e a vida nas pacatas cidades que abrigam as fazendas.

Terra e Paixão também ilustra alguns costumes típicos da região, como o consumo de tereré, bebida feita com a infusão da erva-mate com água fria.

Foto: Petra em Terra e Paixão tem namorado inspirado em golpista da vida real

Quantos capítulos tem Terra e Paixão?

A nova novela da Globo fica no ar até janeiro, totalizando cerca de 200 capítulos. A trama começou a ser exibida no último dia 8 de maio.

Com temática rural, Terra e Paixão mostra a disputa por terras ao contar a história de Aline (Bárbara Reis), uma mulher que vê seu marido ser assassinado a mando de Antônio La Selva, que quer ficar com o pedaço de terra que pertence a família da protagonista.

Após perder seu amado, a protagonista decide que não irá vender as terras para o poderoso Antônio e decide deixar a carreira de professora e se tornar produtora agrícola. No entanto, ela se envolverá com ambos os filhos de seu rival, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Além de Antônio, a vilã da novela também é Irene (Glória Pires), esposa do fazendeiro. A megera é mãe de Daniel e Petra (Débora Ozório), e deteste Caio. A madame quer que apenas seus filhos fiquem com a herança do marido, e que o primogênito fique sem nada.

Terra e Paixão ainda tem o núcleo do bar de Cândida, uma mulher que é dona do bar onde trabalha o garçom Kelvin (Diego Martins). A personagem também é uma das poucas amigas de Caio.

