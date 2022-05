Trindade Pantanal antigo: troca de papeis entre Gabriel Sater e Almir Sater

O Trindade antigo de Pantanal está de volta às telinhas com um novo personagem na trama do remake da TV Globo. E para manter tudo em família, o novo Trindade é interpretado pelo filho do ator original. Para quem é fã, boas notícias: Gabriel Sater e Almir Sater vão interagir no folhetim.

Quem foi o Trindade de Pantanal antigo?

O Trindade da antiga versão de Pantanal foi o ator Almir Sater. Na época, o cantor tinha 34 anos de idade e estava em sua primeira novela. Antes disso, ele havia aparecido apenas no filme As Bellas da Billings e o curta metragem Caramujo-flor.

E não foi fácil para Almir aceitar o convite para ser o antigo Trindade de Pantanal. O famoso negou o pedido do autor Benedito Ruy Barbosa e só reconsiderou a proposta depois de ser convencido por Sérgio Reis, que viveu Tibério em 1990.

Inicialmente, Trindade faria uma pequena participação na trama da novela. Porém, o personagem agradou o autor do folhetim e ainda fez sucesso entre o público, assim, acabou ganhando mais espaço na produção.

Com o sucesso da novela, o ator e cantor que viveu Trindade foi chamado para ser o protagonista do folhetim que ia suceder Pantanal na programação: A História de Ana Raio e Zé Trovão.

Depois deste trabalho, Almir, que sempre se considerou mais músico que ator, ficou longe das telinhas até 1996. Neste ano, ele voltou a ter uma parceria com o autor Benedito Ruy Barbosa e o cantor Sérgio Reis e atuou em O Rei do Gado. Na história, ele fazia parte da dupla Pirilampo e Saracura.

Após este projeto, Almir ficou uma década longe da atuação. De 2006 a 2007, ele voltou a aparecer na televisão com a novela Bicho do Mato, da Record. Depois disso, o Trindade da Pantanal antiga não atuou mais. Até que em 2022 retornou com o remake da novela Pantanal.

Qual o personagem de Almir Sater no remake da TV Globo?

Na nova versão da novela Pantanal, Almir Sater vive o chalaneiro Eugênio. Viúvo e músico, ele passeia com sua chalana pelos rios para levar os mantimentos necessários para os moradores do pantanal e também faz a travessia de quem visita o local.

Foram oferecidos papéis maiores ao famoso, mas Almir recusou. O cantor contou para a imprensa que se identificou com Eugênio e trabalhou no personagem ao lado do ator Bruno Luperi (responsável pela adaptação do remake).

Quem é o novo Trindade?

Em 2022, Trindade é interpretado por Gabriel Sater, filho do ator que viveu o personagem na Pantanal antiga. Gabriel tem 40 anos, nasceu em São Paulo, mas foi criado em Mato Grosso do Sul, terra natal de seu pai.

O primeiro papel do ator nas telinhas foi em 2014, com a novela Meu Pedacinho de Chão, obra de Benedito Ruy Barbosa. Na trama, ele vivia o músico Viramundo.

No ano seguinte, ele foi protagonista do espetáculo “Nuvem de Lágrimas”. A peça se inspirava no romance Orgulho e Preconceito, mas era embalada pelas canções de Chitãozinho & Xororó. Depois disso, ele ficou longe do ofício até 2018, quando partiu para o cinema.

O primeiro papel nas telonas do Trindade da nova Pantanal foi o cantor Lucca, no filme Coração de Cowboy. Estrelado por Sater, Jackson Antunes e Thaila Ayala, o longa foi exibido em festivais nacionais e internacionais.

Em 2022, o famoso volta a TV Globo para viver Trindade no remake. Este é o primeiro papel do ator e cantor no horário nobre do canal. Em 2014, Meu Pedacinho de Chão era atração da faixa das 18h.

++ Leia a entrevista que Gabriel Sater cedeu ao DCI sobre a novela Pantanal e a carreira

Pai e filho vão contracenar

Para quem está ansioso para ver o Trindade novo e antigo em cena no remake de Pantanal, saiba que os dois estarão lado a lado no folhetim. A dupla gravou um duelo de viola que ainda vai ao ar no remake. Porém, os resumos da TV Globo não mostram até o momento que dia exato o duelo de pai e filho irá acontecer.

A cena se passará em uma noite dos peões em volta da fogueira e foi gravada no Rio de Janeiro entre o final de fevereiro e começo de março.

Pai e filho estão na trilha sonora da novela. Almir Sater canta Boiada e Gabriel é responsável pela canção tema de Juma e Jove, Amor de Índio. Gabriel já cantou a música antes, veja a partir de 43:50 da live:

Leia também

+ Trindade em Pantanal tem pacto com diabo e filho com Irma

++ Juma fica grávida de Jove em Pantanal; saiba se é menino ou menina