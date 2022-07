Atriz que faz Zefa em Pantanal 2022 é neta de autor

Paula Barbosa, a atriz que faz Zefa em Pantanal de 2022, não é estreante nas telinhas. Neta do autor Benedito Ruy Barbosa, a famosa tem uma carreira que já soma mais de 10 anos na televisão. E se engana quem pensa que esta é a primeira vez que a atriz trabalha em uma produção que leva o nome do avô: Pantanal é terceiro projeto que Paula Barbosa faz em parceria com a família.

Quem é a atriz que faz Zefa em Pantanal de 2022?

Paula Barbosa é a atriz que faz Zefa em Pantanal da TV Globo. A famosa vai completar 36 anos de idade em agosto deste ano e é filha da escritora Edilene Barbosa, de 61 anos, uma das herdeiras de Benedito. Por isso, ela é prima de Bruno Luperi, o neto do autor que ficou responsável por fazer a adaptação do roteiro da novela de 1990 para os dias de hoje no remake da TV Globo.

Paula é formada na Escola Superior de Artes Célia Helena e sua primeira aparição nas telinhas foi como uma das competidores de High School Musical: A Seleção. O projeto reuniu muitos jovens para uma versão brasileira do musical. Paula se deu bem e conquistou um papel. Dois anos depois, estrelou seu primeiro filme High School Musical: O Desafio, como a personagem Paula, uma vilã na trama.

Neste meio tempo em que apareceu nos projetos da Disney, Paula atuou no curta-metragem What is a Picture (2009) e fez sua estreia na TV Globo com a segunda versão de Paraíso (2009), obra comandada por seu avô.

Em 2011, Paula apareceu em outro projeto da Disney, a série Quando toca o Sino, e então retornou às telinhas da Globo com a novela Amor Eterno Amor (2012), em que interpretou a personagem Débora. Pouco depois, em 2014, a atriz que faz a atriz que faz Zefa em Pantanal foi chamada pela emissora do “plim plim” para atuar em Meu Pedacinho de Chão, também uma segunda versão de uma das obras de Benedito Ruy Barbosa.

Diferente de Paraíso e Pantanal, que são remakes, Meu Pedacinho de Chão repetiu os locais e personagens da versão original, mas trouxe uma trama diferente. O autor Benedito Ruy Barbosa optou por usar conteúdos que foram impedidos na época da versão original (1971), por causa da censura da ditadura militar.

Em seguida, Paula Barbosa atuou em I Love Paraisópolis, novela de Alcides Nogueira e Mario Teixeira. Na mesma época, ela lançou o álbum Vem, com faixas como Qual é a Cor?, Carcará, entre outras – Todas disponíveis na plataforma Spotify. Hoje, Paula é a atriz que faz Zefa em Pantanal da Globo.

Personagens em outras obras de Benedito Ruy Barbosa

Além de ser a atriz que faz Zefa em Pantanal de 2022, Paula Barbosa soma mais duas personagens escritas por seu avô. A primeira delas é Edith, de Paraíso, e a segunda é Gina em Meu Pedacinho de Chão. Em 1983, Edith foi papel de Bia Seidl. E em 1971, Gina foi interpretada por Janete Pires na primeira versão de Meu Pedacinho de Chão.

Edith – Paraíso (2009)

Na trama, a personagem de Paula Barbosa esperava por um grande amor, assim como as demais moças da cidade. Durante sua procura pelo escolhido que seria o amor de sua vida, ela acaba se envolvendo com Marcos, papel que foi de João Sabiá.

Gina – Meu Pedacinho de Chão (2014)

Gina é filha de Tereza e Pedro Falcão, papéis que foram dos atores Inês Peixoto e Rodrigo Lombardi. Como não tem muita vaidade e cuidado na hora de se vestir, a moça é conhecida como mulher-homem no lugar em que vive. Ela se apaixona por Ferndinando (Johnny Massaro) e acaba casada com o rapaz.

Paula Barbosa quase foi outra personagem na trama do remake

Em entrevista ao F5 da Folha, no final de junho, a atriz que faz Zefa em Pantanal revelou que foi cotada para outra personagem: Guta. A famosa contou que seu nome surgiu entre as possibilidades para assumir o papel assim que a Globo aprovou a nova versão da novela. Porém, mais tarde, quando mais nomes do elenco foram definidos, Paula foi avisada pelo primo, o autor Bruno Luperi, que ficou com o papel de Zefa.

Zefa entra na trama como empregada na casa de Tenório para ajudar nos deveres domésticos de Maria Bruaca. A jovem não tem papas na língua e diz o que pensa. No final do folhetim, ela se casa com Tadeu e ganha um final feliz. Já Guta, que quase foi personagem de Paula Barbosa, é filha de Tenório e termina a novela ao lado de Marcelo. O papel de Guta ficou com Julia Dalavia no remake.

