Casamento de Petra e Luigi terá família falsa e tentativa de sabotagem

Italiano se casará com documento falso, o que invalida a união

O casamento de Petra e Luigi promete servir um pouco de caos como é comum nas tramas de Walcyr Carrasco. O personagem de Rainer Cadete contratará atores para se passarem por sua família na cerimônia, que sofrerá uma tentativa de sabotagem por parte de Berenice (Thati Lopes).

O que acontece no casamento de Petra e Luigi?

As cenas do casamento de Petra (Debora Ozório) e Luigi vão ao ar a partir da próxima segunda-feira, 26. O italiano dará continuidade à farsa e contratará atores para se passarem por sua família. Na maior cara de pau, o golpista vai apresentar sua falsa mãe para Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires).

Quem não vai engolir essa história será Caio (Cauã Reymond), que comentará com Daniel (Johnny Massaro) que a mãe do noivo parece falsa.

A cerimônia também será alvo de Berenice, que quer destruir o italiano após descobrir que foi ele quem roubou seu colar. A dona do bar pedirá para Zezinho (Márcio Tadeu) ajudá-la no plano, mas a sobrinha de Cândida (Susana Vieira) é raptada por Ramiro (Amaury Lorenzo) e outro capanga, que a colocam dentro de um caixa e a despacham para a transportadora.

Já Petra, a noiva, aparecerá dopada na própria cerimônia. A miss tarja preta ficará nervosa com o casamento e tomará uma grande quantidade de remédios, aparecendo completamente tonta para a celebração.

Apesar da grande farofada que se transforma a união dos pombinhos, os dois se casam.

Luigi casa com documento falso

Luigi vai acreditar que se deu bem com o casamento de Petra, mas o golpista se esquecerá de um detalhe importante. Após a união com a filha de Antônio, Anely (Tatá Werneck) lembrará o amigo que ele se casou usando documentos falsos.

Por não ser herdeiro de uma família milionária como diz, Luigi forja tudo - até mesmo seus documentos. Ou seja, o casamento dos dois não tem validade nenhuma perante a lei. Caso alguém descubra o erro que o italiano cometeu, será constatado que Petra e Luigi não se casaram de fato.

Berenice só retorna à novela no capítulo de quarta-feira, 28. A dona do bar acorda e percebe que está no Rio de Janeiro depois de ser apagada e colocada na transportadora. Ela pedirá a ajuda de Kelvin (Diego Martins) para voltar à Nova Primavera e chegará na cidade depois de pedir carona.

Petra fica furiosa após descobrir sucessão

Petra também vai ficar cada vez mais envolvida na sucessão de Antônio. A caçula descobrirá que Daniel será o sucessor de seu pai e, assim como Caio, ficará revoltada com a escolha.

A jovem dirá que é agrônoma e que também é capacitada para administrar a empresa, mas recebe uma resposta bem machista da mãe. "Mas ele, além de tudo, é homem!", dirá Irene.

"Oi? Em que século você vive? Não é porque eu sou mulher que tenho menos direitos!", retruca Petra. A megera dirá que a filha é viciada em remédios tarja preta além de nunca ter demonstrado interesse pelos negócios da família. "Essa história só começou... Eu vou lutar pelo que é meu", dirá ela.

A sucessão também causará mais uma desavença entre Caio e Daniel. Isso porque logo após o casamento, Luigi dirá ao cunhado que viu o personagem de Johnny Massaro assinando escondido documentos sobre a herança da família.

Os irmãos também vão brigar após descobrirem que ambos estão apaixonados por Aline (Barbara Reis). Em cenas que vão ao ar a partir de 3 de julho, o caçula morrerá em um acidente de carro após uma discussão com Caio.

