Qual final de Juma em Pantanal? O futuro da personagem em 2022

Juma tem uma personalidade difícil de lidar na novela de Benedito Ruy Barbosa. A menina cresceu sem convívio social e isso reflete em ações como por exemplo sua teimosia para não deixar sua amada tapera e mudar para a fazenda do sogro. Qual final de Juma em Pantanal? No desfecho do folhetim original, a jovem teve o coração balançado pela maternidade e até desistiu de vingar a morte dos pais.

Qual final de Juma em Pantanal na versão original de 1990 da Manchete?

O final de Juma em Pantanal é feliz ao lado de Jove e a filha do casal. Ao longo da trama, a dupla tem vários altos e baixos e chega até a se separar depois do casamento. No entanto, a moça escuta os conselhos do Velho do Rio e permanece ao lado do marido. Os dois brigam por causa de uma fotografia do Velho do Rio que Jove revela sem permissão, mas o casal se acerta e permanecem juntos depois que Juma perdoa o marido.

Para quem não lembra dos acontecimentos de 1990 e se pergunta como será a trama do remake, se seguir os passos da versão original, a novela da Globo terá muitos capítulos com Juma ainda grávida. A jovem só dará a luz na reta final do folhetim, quando Jove estiver fora em uma viagem.

A moça vai se mudar novamente para a tapera e ficará sozinha por lá, mesmo com os pedidos constantes da família de Jove para que ela permaneça na fazenda, onde é mais seguro para ela e o bebê. Neste meio tempo, ela correrá perigo, pois será surpreendida pelo matador de aluguel contratado por Tenório. O vilão vai ameaçar a grávida, mas acabará morrendo quando ela se transformar em onça.

Alguns capítulos depois, Juma sentirá as dores do parto. Ela seguirá sozinha até a beira do rio e dará a luz a uma menina, que ganha o nome de Maria Marruá Leôncio. Quando Juma retorna à tapera, ela encontra Joventino, que voltou de viagem e estava a sua espera. O rapaz conhece a filha e fica emocionado.

Depois do nascimento de sua filha, Juma muda de ideia sobre se vingar de Tenório, homem que causou a confusão por terras no Paraná que matou seus pais e o de Muda. A moça havia prometido para a amiga que a ajudaria a acabar com a vida do vilão, mas desiste depois que se torna mãe. A garota conta para Muda que após o nascimento da criança, passou a pensar melhor em seus atos e que não irá mais atrás de Tenório. A atitude deixa Muda furiosa.

E qual final de Juma em Pantanal depois disso? No último capítulo da versão de 1990, Juma e o marido prestigiam o casamento triplo de José Leôncio e Filó, Tadeu e Zefa e Guta Marcelo. Pouco depois da cerimônia, o casal sofre com a perda do fazendeiro, que tem um infarto no dia seguinte. As cenas finais de Juma na pele de Cristiana Oliveira foram no velório do sogro.

Ainda no último capítulo, há um salto de alguns anos e a filha de Juma aparece mais velha. A garota sai para andar a cavalo com o primo, Antero, e os dois acabam encontrando o Velho do Rio. A menina revela que herdou o dom da mãe se tornar onça quando está com “reiva”.

Filha de Juma em 2022 será filha de autor

Foi revelado que em 2022 o papel de Maria Marruá Leôncio será de Lia Luperi. Um dos filhos do autor Bruno Luperi, responsável pela adaptação do texto de 1990 para os dias de hoje, a garota é bisneta de Benedito Ruy Barbosa, autor da trama original. Detalhes sobre a participação ainda não foram reveladas, é esperado que a menina aparça apenas no último capítulo da história, assim como aconteceu nos anos 90.

Jove e Juma terminam a novela vivendo na tapera?

O impasse de Juma e Jove sobre onde viver vai chegar ao fim no desfecho da novela. Na versão de 1990, os dois aparecem morando na fazenda de José Leôncio no último capítulo. Apesar de não dar às caras depois do salto de tempo que acontece nos minutos finais do folhetim, Juma é chamada por Filó quando Jove chega de uma viagem, o que mostra que a jovem estava morando lá.

Como herdou a administração dos negócios do pai após a morte de José Leôncio, Jove passou a fazer viagens para a cidade a fim de tomar conta de tudo. Em uma das últimas cenas da novela da Manchete, quando Jove retorna de uma dessas viagens de avião, Filó avisa Juma – que estava no interior da casa – que seu marido chegou.

