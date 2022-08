Catarina perde o bebê em O Cravo e a Rosa? O que acontece

Catarina suspeitou que estava grávida em O Cravo e a Rosa e correu atrás de um médico para confirmar a situação. Logo que recebeu a afirmativa que está mesmo a espera de um filho, a personagem logo passou por um momento de grande estresse. Nos próximos capítulos, brigada com o marido, ela será agarrada pelo caipira, que desejará levá-la para casa nem que seja amarrada. A filha de Batista (Luís Melo) então se desesperará com a atitude nada cuidadosa do esposo e contará sobre a gravidez. Catarina perde o bebê ou fica bem até o final da novela? A personagem de Adriana Esteves é surpreendida na reta final da trama.

Catarina perde o bebê na novela?

Atualmente em reprise nas tardes da Globo, no capítulo de quarta-feira (24), Catarina recebeu a confirmação do médico (Castro Gonzaga) que estava grávida. Porém, no mesmo episódio, ela foi alvo das maldades de Marcela (Drica Moraes), que com o intuito de separar do casal, revelou que Petruchio (Eduardo Moscovis) pegou dinheiro emprestado com ela.

Marcela mostra documentos assinados por Petruchio que dão a fazenda do casal como garantia, o que deixa Catarina furiosa. A personagem de Esteves então não fala sobre a gravidez e vai embora de casa.

Pouco depois na trama, Petruchio tenta recuperar a esposa e segue até a pensão de Dalva para encontrar com Catarina. Antes de entrar, ele vê o jornalista Serafim chegando ao local com flores. O ciúmes toma conta do caipira, que coloca na cabeça que o jornalista está lá para cortejar sua mulher.

Ele então entra na pensão e arma uma barraco. Decidido a levar Catarina de volta para a fazenda, Petruchio agarra a mulher a coloca em seus ombros, pressionando a barriga da esposa. Catarina se desespera e grita: “me larga Petruchio, você vai me machucar. Me larga Petruchio, você pode fazer mal. Não posso ficar nessa posição”.

Mas Petruchio não quer saber das reclamações e rebate: “não vai fazer mal. Podia ter pensado nisso antes, agora você vai assim, onça ruim”. Sem saída, Catarina revela: “me larga Petruchio, estou grávida. Estou esperando um filho seu”. O homem logo a coloca no chão. Eles conversam, mas ela ainda se recusa a voltar para a fazenda.

Apesar do susto e da possibilidade de Catarina perde o bebê por conta do estresse, a moça fica bem. Nos capítulos seguintes, Catarina admite que acredita que Petruchio será um bom pai e então topa voltar para a fazenda do amado.

No último capítulo da trama, Catarina dá a luz. Para a surpresa de todos, após nascer uma menina, a mulher dá a luz a um segundo bebê, dessa vez um menino. Por ser uma novela que se passa nos anos 1920, não há ultrassom para que a filha de Batista soubesse de antemão que estava a espera de gêmeos.

No desfecho do folhetim, é mostrado que as crianças herdaram a personalidade dos pais e aparecem jogando brinquedos um no outro. O menino tem o temperamento do pai e a menina o da mãe.

Mais alguém dá a luz no final da novela?

Só Catarina se torna mãe nos capítulos finais do folhetim. Apesar de muitos casais apaixonados, nenhum deles rende uma criança no desfecho do folhetim de Walcyr Carrasco e Mario Teixeira.

Bianca (Leandra Leal) e Edmundo (Ângelo Antônio) se casam no último capítulo e depois não aparecem mais na trama. Candoca e Celso (Murilo Rosa) ficam noivos. Dalva (Bia Nunnes) fica com o jornalista Serafim (João Vitti). Lindinha (Vanessa Gerbelli) finalmente se rende ao amor de Januário (Taumaturgo Ferreira) e Cornélio (Ney Latorraca) volta com Dinorá (Maria Padilha).

Mimosa (Suely Franco) e Calixto (Pedro Paulo Rangel) também se casam e Batista larga a candidatura para ficar com Joana (Tássia Camargo).

Veja cena em que Catarina descobriu sua gravidez:

Leia também

Dalva fica pobre em O Cravo e a Rosa? O que acontece no final