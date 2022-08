Dalva fica pobre em O Cravo e a Rosa? O que acontece no final

A personagem de Bia Nunnes começa a novela de Walcyr Carraco como uma mulher humilde, mas tudo muda em sua vida quando ela e a filha Candoca (Miriam Freeland) herdam a fortuna do pai da moça, que as abandonou muitos anos antes. Porém, um momento decisivo acontece no final da trama da dupla. Dalva fica pobre em O Cravo e a Rosa? Mulher faz parte de mentira sobre fortuna de mãe e filha para enganar pretendentes.

Por que Dalva fica pobre em O Cravo e a Rosa?

Dalva não fica pobre no final de O Cravo e a Rosa, mas a ex-costureira e a filha fazem Heitor (Rodrigo Faro) e Celso (Murilo Rosa) pensarem que sim. Tudo acontece nos capítulos finais da trama, quando Cornélio aconselha Candoca a mentir para descobrir se seus pretendentes realmente a amam ou se estão interessados apenas no dinheiro da moça.

Por isso, o plano é colocado em prática no penúltimo capítulo da história de Carrasco. No começo do episódio, Cornélio e Candoca conversam com Dalva e pedem para que as duas se mudem para a antiga casa da dupla, para quem os rapazes pensem que Dalva fica pobre em O Cravo e a Rosa. A personagem de Bia Nunnes não gosta da ideia de imediato, mas cede aos pedidos da filha.

Quando retornam para a antiga casa, Dalva comenta: “nunca pensei que voltaria a esta casa”. “Mamãe é só por uns dias, depois se a senhora quiser a gente pode se mudar par ao hotel”, afirma a garota. Em seguida, Candoca pede que a mãe faça um “mexerico” para Fábio (Carlos Evelyn), o mudinho, para que chegue aos ouvidos de Heitor e Celso que elas estão de volta na pensão.

Ao ser visitada pelo personagem de Rodrigo Faro, Candoca conta uma mentira para Heitor e diz que a mãe perdeu as estribeiras depois que ficou rica, o que deixou as duas pobres de novo. Provando que realmente não gostava de Candoca e estava apenas interessado no dinheiro da moça, Heitor arranja uma desculpa e vai embora.

Mais tarde, Candoca conta a mesma mentira para Celso. No entanto, diferente de Heitor, Celso fica feliz com a notícia. O rapaz deixa claro que gostou da descoberta sobre a perda do dinheiro, pois assim Candoca saberá que ele a ama de verdade. O rapaz a pede em casamento e os dois terminam a novela felizes.

Com quem Dalva fica no final

Dalva fica com o jornalista Serafim (João Vitti) no final de O Cravo e a Rosa. O interesseiro gosta da ideia de conquistar a viúva ricaça e joga seus encantos para a mulher, que acaba se entregando.

Na reta final do folhetim, Dalva chega a ser pedida em casamento por Cornélio (Ney Latorraca), homem que ela amou durante muitos anos. O pedido acontece depois que ele descobre que Dinorá o traía e expulsa a esposa de casa. Porém, a personagem de Bia Nunnes percebe que Cornélio não deixou de amar Dinorá mesmo após a separação. Ela então declina o pedido e resolve ficar com Serafim, que já a estava cortejando há algum tempo.

As últimas cenas do casal são no casamento de Edmundo (Ângelo Antônio) e Bianca (Leandra Leal). Os dois chegam juntos a cerimônia, sentam lado a lado, além de trocarem olhares e carícias.

Quando acaba a reprise de O Cravo e a Rosa

A reprise de O Cravo e a Rosa nas tardes da Globo tem previsão de acabar em setembro de 2022. A substituta da faixa de horário ainda não foi revelada pela emissora, mas o Notícias da TV já aponta que Chocolate com Pimenta foi a escolhida, novela que também foi escrita pelo autor Walcyr Carrasco.

Entre as cotadas, o portal citou que a segunda versão de Cabocla (2004) e Cheias de Charme (2012) foram selecionadas. Contudo, no final, a história de Ana Francisca foi a vencedora.

No ar originalmente de setembro de 2003 a maio de 2004, na faixa das 18h, Chocolate com Pimenta teve o protagonismo de Mariana Ximenes e Murilo Benício. A loira viveu Ana Francisca, uma moça considerado um “patinho feio” que se muda após a morte do pai para a cidade de Ventura, na década de 1920.

A jovem acaba conquistando Danilo, o rapaz mais bonito do colégio e alvo dos suspiros da vilã Olga (Priscila Fantin). Os dois dão início a um romance, mas são atrapalhados por Olga, que deseja ficar com o jovem.

Ana Francisca é humilhada na escola, além de descobrir uma gravidez depois que termina seu namoro com Danilo. Por conta disso, ela é pedida em casamento por Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates de Ventura. O ricaço se tornou amigo de Ana Francisca quando a moça passou a trabalhar em sua fábrica como faxineira e oferece a ajuda para que a criança não nasça como bastarda.

Relembre a trama da novela:

Leia também

Cornélio volta com Dinorá no final da novela O Cravo e a Rosa?