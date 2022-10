Por onde anda a atriz Priscila Fantin, a Olga de Chocolate com Pimenta

Sumida das novelas desde 2016, por onde anda a atriz Priscila Fantin? A atriz intérprete de Olga em Chocolate com Pimenta (2003), que voltou ao ar em uma edição especial na Globo, hoje trabalha em outros projetos no teatro e na web e não tem planos para voltar à televisão.

Por onde anda a atriz Priscila Fantin hoje?

Priscila Fantin é uma das mais conhecidas atrizes das novelas dos anos 2000 da Globo. Atualmente, aos 39 anos, ela está afastada das telinhas.

Casada com o ator Bruno Lopes, ela e o marido trabalham juntos no teatro e na segunda temporada do podcast “Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo”, que leva o mesmo nome da peça estrelada por eles, mas que precisou ser interrompida diante da pandemia em 2020. Os dois também possuem um escritório de agenciamento de carreiras e cuidam do financeiro da empresa.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a atriz disse que não tem planos de voltar para a TV. “Não tenho planos, mas não tenho nada contra. Se for pra voltar, eu volto. Mas eu passei por algumas situações difíceis que me fizeram priorizar a minha autonomia”, disse. Na época em que emendava um trabalho atrás do outro na televisão, a atriz foi diagnosticada com depressão. Em 2008, ela precisou fazer a primeira pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental.

Priscila começou a carreira em 1999, quando estreou na televisão em Malhação. Desde então, a atriz estrelou dezenas de novelas da Globo, como Esperança (2002), a Olga de Chocolate com Pimenta, Mad Maria (2005) e um dos papéis mais memoráveis de sua carreira em Alma Gêmea (2005), quando interpretou a protagonista Serena – a trama conquistou a maior audiência do horário das 18h da década de 2000.

A atriz seguiu trabalhando na emissora, atuando em Sete Pecados (2007), Tempos Modernos (2010) e participações em seriados na emissora. Seu último papel em folhetins do canal foi em 2016, quando esteve em Êta Mundo Bom! no papel de Diana. Depois, ela fez apenas uma pequena participação em Haja Coração (2016) como ela mesma antes de se desvincular da Globo.

Na TV, ela participou por último do seriado Rio Heroes (2018), da Fox Premium – desde então, deixou os trabalhos nas telinhas.

Por onde anda a atriz Priscila Fantin? Ela é mãe de Romeo, de 11 anos, fruto de seu casamento anterior. A atriz está casada com o atual marido Bruno desde 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

O que acontece com Olga em Chocolate com Pimenta?

Um dos primeiros papéis de destaque de Priscila Fantin na televisão foi em Chocolate com Pimenta, que voltou para mais uma edição especial na Globo. Ela interpreta a vilã da trama de Walcyr Carrasco, que faz de tudo para separar o casal Aninha (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício).

Apaixonada pelo rapaz, ela arma diversos planos com a ajuda de Bárbara (Lilia Cabral) para afastar o casal – e consegue na maior parte da novela, mas no final o amor dos dois vence.

Olga termina Chocolate com Pimenta na miséria. Ela terá que assistir ao casamento de Aninha e Danilo, que terminam a novela juntos. Além de ver o rapaz junto de sua rival, ela ainda perde todo o seu dinheiro e fica sem nada. A megera é obrigada a trabalhar de manicure para tirar seu sustento.

Ela também não consegue se unir a um homem rico como gostaria e acaba se casando com Peixoto (Ângelo Paes Leme), que sempre gostou dela.

Priscila também está no ar em Alma Gêmea no Viva

Além de Chocolate com Pimenta, Priscila também está no ar na reprise de Alma Gêmea no Viva – a trama já está entrando na reta final.

A atriz interpretou Serena em mais uma novela de Walcyr Carrasco – no total, ela participou de cinco tramas do autor, sendo uma das ‘queridinhas’ dele.

Desta vez, Fantin foi a mocinha da história. Ela é a reencarnação de Luna (Liliana Castro), que era o grande amor da vida de Rafael (Eduardo Moscovis). Serena nasce em uma aldeia indígena longe dali, mas logo seu destino se cruza com o do botânico, mas os dois têm um final trágico.

A reprise de Alma Gêmea vai ao ar de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h55. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados entre 14h30 e 18h40. A partir do próximo dia 24, será substituída por A Força do Desejo (1999).