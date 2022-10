Como está o ator que fez filho Ana Francisca Chocolate com Pimenta?

Tonico é o filho Ana Francisca Chocolate com Pimenta. O garoto é filho de Danilo (Murilo Benício), mas quem assume a paternidade do menino é Ludovico (Ary Fontoura), já que o rapaz não sabe que é pai da criança. O personagem foi interpretado pelo ex-ator mirim Guilherme Vieira, que hoje não trabalha mais com atuação.

Veja por onde anda o ator que interpretou o filho Ana Francisca Chocolate com Pimenta

O filho Ana Francisca Chocolate com Pimenta foi vivido por Guilherme Vieira, hoje com 29 anos de idade. O ex-ator está sumido das telinhas desde 2010, quando abandonou a carreira artística.

Antes de interpretar Tonico na trama de Walcyr Carrasco, o ator esteve em Vila Madalena (1999) e O Beijo do Vampiro (2002), mas foi como o filho de Aninha e Danilo que ele ganhou projeção nacional. Após o sucesso no horário das 18h, Guilherme também participou de América (2005), A Lua Me Disse (2005), O Profeta (2006) e Cama de Gato (2009), sendo este seu último trabalho na televisão.

Ele também participou por dois anos do extinto programa de desenhos TV Globinho e do filme Xuxa e os Duendes (2002), lançado nos cinemas.

Hoje, o niteroiense mora em Amsterdã, na Holanda, para onde se mudou em novembro do ano passado. Guilherme é formado em Administração de empresas e administra uma empresa no mercado de games e tecnologia. Foi na Europa que ele conheceu sua atual namorada, a paulista Flávia Montoni, com quem mora junto hoje.

Ao Gshow, ele disse que voltar a atuar não é algo que passe pela sua cabeça. “Foi como se uma chave virasse para mim. Não tenho mais vontade nenhuma em atuar”, revelou.

Feliz em seu novo lar, Guilherme afirmou que só pensa em voltar para o Brasil para visitar sua família. Em sua página no Instagram, o ex-ator publica fotos de Amsterdã, de seu trabalho e cliques apaixonados ao lado da namorada – ele também faz uma referência ao papel do filho Ana Francisca Chocolate com Pimenta em sua bio. O ator adicionou a frase “Vendia Chocolate em 1920” em seu perfil.

Quando Danilo descobre que Tonico é seu filho?

É somente na reta final de Chocolate com Pimenta que Danilo finalmente descobre que é o pai de Tonico. O rapaz não descobriu antes pois sua tia Bárbara (Lilia Cabral) esconde a verdade dele para que Aninha pense que seu ex-namorado não liga para o filho. Esses anos todos, a protagonista nunca soube que seu amado não tinha conhecimento da verdade.

No entanto, nos capítulos finais, Aninha finalmente confronta Bárbara sobre sua omissão, enquanto Danilo escuta tudo. “Eu sei de tudo. Eu descobri que foi a senhora que mandou jogarem tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura”, começa a dizer a dona da fábrica de chocolates. “O soldado Peixoto confessou tudo. Foi você”, completa Márcia (Drica Moraes).

Aninha segue dizendo que a megera fingiu ser sua amiga e ela acreditou. “Acreditei também que a senhora tinha contado toda a verdade para o Danilo”, continuou. “Mas eu disse”, responde Bárbara, gaguejando. “A senhora disse que eu estava esperando um filho dele? Disse que ele é o pai de Tonico?”, questiona a loira.

É então que Danilo aparece. “Tonico é meu filho?”, questiona o rapaz. Aninha revela que o garoto é filho do rapaz e que ela tinha certeza que ele sabia. “Eu sempre gostei muito daquele garoto, mas você nunca me disse que ele era meu filho”, responde o galã. “Porque eu acreditava que a sua tia tinha te avisado”, revela ela.

Aninha também diz que acreditava que tinha sido Danilo quem havia ordenado o ataque com tinta verde e que passou muito tempo sem conseguir confiar em seu amado. O rapaz confronta a tia, que se vê obrigada a confirmar a história.