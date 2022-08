Chocolate com Pimenta vai voltar 2022? Novela pode ganhar reprise

Ansioso para saber se Chocolate com Pimenta vai voltar 2022? A emissora ainda não anunciou oficialmente a substituta de O Cravo e a Rosa, mas a expectativa é que a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) ocupe a faixa de reprises no horário vespertino da Globo a partir do próximo mês.

Quando Chocolate com Pimenta vai voltar 2022?

Chocolate com Pimenta é a novela favorita para voltar à grade da Globo em setembro deste ano, conforme adiantado pelo Notícias da TV. A trama deve entrar para a programação vespertina da emissora no lugar de O Cravo e a Rosa, que termina nas próximas semanas. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo canal, que deve anunciar a próxima reprise em breve.

Se confirmado, essa será a quinta vez que a história de Ana Francisca irá ao ar na TV. Além da exibição original em 2003, a novela foi reprisada em 2006 e 2012 no Vale a Pena Ver de Novo, e em 2021, no canal Viva.

Ao lado de O Cravo e a Rosa e Alma Gêmea, o folhetim é um dos maiores sucessos do horário das 18h da Globo. A ideia da emissora é manter a faixa de horário com tramas que tem um tom humorístico. Cabocla (2004) chegou a ser cogitada como possível substituta, mas não tem o mesmo apelo de humor e potencial para cativar o público que acompanha as novelas da tarde.

Chocolate com Pimenta é ambientada em 1920 e se passa na cidade fictícia de Ventura, para onde a caipira Ana Francisca se muda após a morte de seu pai. Ela conhece Danilo (Murilo Benício) ao chegar na pequena cidade, de quem chama atenção apesar de ser ingênua e bem diferente das outras garotas de sua idade.

O rapaz é o galã do colégio local que conquista corações por onde passa, incluindo o de Olga (Priscila Fantin), filha do do delegado. Inconformada por ter pedido o seu ‘crush’ para a novata, a vilã começa a planejar armadilhas para separar o casal, mas os dois engatam um namoro.

Enquanto mantém um relacionamento com Danilo, Ana Francisca começa a trabalhar na fábrica de chocolates de Ludovico (Ary Fontoura), de quem se torna muito amiga. É então que ela descobre que está grávida de seu namorado, mas acaba sendo abandonada por ele quando o rapaz cai em uma armadilha planejada por Olga e a tia Bárbara (Lilia Cabral).

Ludovico se compadece com o sofrimento da amiga e se propõe se casar com ela, para dar um nome à criança e ajudá-la a criá-lo, e os dois se mudam para a Argentina. Após a morte de seu marido, Ana Francisca se torna milionária e volta para Ventura para resolver antigas pendências e reencontra seus algozes.

Em 2003, quando foi ao ar pela primeira vez, Chocolate com Pimenta fechou com média de 35 pontos, se consolidando como a maior audiência do horário na década de 2000. O folhetim foi superado apenas por Alma Gêmea, outra novela de autoria de Carrasco.

Quantos capítulos tem a novela Chocolate com Pimenta?

A novela Chocolate com Pimenta tem 209 capítulos e foi exibida de setembro de 2003 a maio de 2004. A reprise deve ser um pouco menor e ter menos episódios.

Com direção de Jorge Fernando, a trama foi gravada em diferentes lugares. As cenas da primeira fase com Mariana Ximenes, Murilo Benício e Ary Fontoura foram rodadas no Teatro Cólon e no parque Rosendal, em Buenos Aires, na Argentina, e na localidade de Tigre.

Também há cenas na Serra Gaúcha, região serrana do Rio de Janeiro e em São Lourenço, sul de Minas Gerais, além do estúdios da Central Globo de Produção (Projac), na capital fluminense.

Além dos protagonistas, Chocolate com Pimenta conta com outros nomes marcantes em seu elenco, incluindo Elizabeth Savalla, Caco Ciocler, Rodrigo Faro, Samara Felippo, Nívea Stelmann, Drica Moraes e mais. Um dos maiores destaques foi Kayky Brito como Bernardete, um menino que é tratado como menina durante toda a novela – é somente na reta final da trama que sua família descobre que, na verdade, ele é um garoto e passa a chamá-lo de Bernardo.