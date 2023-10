Com armação de Antônio, Marino é preso em Terra e Paixão?

Com armação de Antônio, Marino é preso em Terra e Paixão?

Depois de tirar Antônio do sério com a prisão do ricaço e a revelação que é o pai de Danielzinho, Marino correrá grave risco na novela Terra e Paixão. O fazendeiro prometeu acabar com ele e o delegado será alvo de um plano. Marino vai ser preso? Namorado de Lucinda perderá cargo.

O que vai acontecer com Marino em Terra e Paixão?

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Marino (Leandro Lima) será alvo de uma denúncia anônima e por isso acabará investigado pela polícia, o que resultará em sua destituição do cargo de delegado de Nova Primavera, segundo adiantam os resumos. Tudo fará parte do plano de Antônio (Tony Ramos), que prometeu se vingar dele na trama de Terra e Paixão e contratou Setembrino para incriminar o policial.

Sem saber da armação, após a denúncia sobre Marino estar envolvido com o tráfico de drogas chegar até a polícia, ele não terá problemas em deixar que revistem seu carro, a delegacia e até mesmo o seu quarto na pousada. Ele afirmará que nada será encontrado em sua coisas e que durante todos os seus anos na posição não teve envolvimento com bandidos.

Mas para sua surpresa, serão encontrados drogas e armas no seu quarto na pousada da namorada. Ele ficará revoltado com a situação e alegará que é vítima de uma armação. Marino dirá que se tivesse de fato os materiais ilegais, não teria levado os policiais até lá e permitido a revista. Porém, nada vai adiantar e o nome do personagem de Leandro Lima será manchado.

Marino não será preso logo de cara, mas perderá o cargo de delegado e responderá a um processo administrativo que investigará a situação. O policial será informado que ao final da investigação ele poderá ser expulso da corporação e até mesmo preso.

Injustiçado, Marino prometerá provar sua inocência. Sem trabalho, ele usará o tempo livre para começar a investigar o caso. Primeiro, ele olhará a ficha de Norberto, nome falso do homem que surgiu há pouco na pousada, e que o público sabe que se trata de Setembrino, contratado por Antônio para o serviço.

O então ex-delegado continuará de olho no caso e dirá para Lucinda que pretende levar Antônio para a cadeia. Como por sorte ele estará respondendo pela acusação do crime em liberdade invés de atrás das grades, ele continuará investindo em seu relacionamento enquanto tenta provar sua inocência e durante este período pedirá Lucinda em casamento, que aceitará a proposta.

Kelvin poderá ser chave para inocência de Marino

Marino averiguará a situação e procurará por provas e testemunhas que poderão limpar seu nome. Kelvin (Diego Martins) poderá ser um deles. O rapaz não tem detalhes sobre a armação, pois Ramiro (Amaury Lorenzo) o manteve longe do assunto depois que Antônio ameaçou que cortaria a língua do garçom se o capanga resolvesse abrir o bico, mas como não é bobo, Kelvin sabe que algo de errado está no ar.

Primeiro, o rapaz viu Antônio conversando com Kelvin fora do bar de Nova Primavera em clima suspeito. Depois, ele foi visitar o amado em seu quarto e viu Ramiro com Antônio e Setembrino, o que o deixou intrigado. Quando o assunto vier a tona em Terra e Paixão e todos descobrirem sobre o suposto crime de Marino, Kelvin pode se tornar uma testemunha importante para o ex-delegado.

Os resumos ainda não adiantam se ele resolverá ajudar o namorado de Lucinda, mas se fizer tal coisa, a decisão de se apresentar deve demorar. Por medo de Antônio, Ramiro deve ser contra a Kelvin dizer qualquer coisa que possa incriminar o fazendeiro, que não tem escrúpulos e sempre está disposto a ferir quem aparece em seu caminho.

