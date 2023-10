Com jogo na Globo, que horas começa a novela Terra e Paixão hoje?

A novela Terra e Paixão vai começar mais cedo novamente nesta quarta-feira, 18. Após ser exibida fora de sua faixa na terça por conta do jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa, agora o folhetim será afetado pelo Campeonato Brasileiro. Confira a programação da TV Globo!

Horário da novela Terra e Paixão hoje - 18/10

A novela Terra e Paixão vai começar hoje às 20h35, segundo a programação oficial do canal. Habitualmente o folhetim conta com capítulos de cerca de 1 hora, mas com a exibição do jogo a trama será reduzida e terá apenas 45 minutos no ar.

Segundo os resumos, o capítulo desta quarta-feira focará nas desconfianças de Irene (Gloria Pires), que não consegue tirar da cabeça a possibilidade de Danielzinho ser filho de Marino (Leandro Lima), a prisão de Antônio (Tony Ramos), que desobedecerá as ordens de um Oficial de Justiça e a turma para adultos que Flor (Letícia Laranja), Luana (Valéria Barcellos), Kelvin (Diego Martins) e outros moradores da cidade querem que Gladys (Leona Cavalli) abra na escola de Nova Primavera.

A partir das 21h20, em São Paulo a TV Globo vai transmitir a partida entre São Paulo e Goiás, já as demais regiões vão ficar com a transmissão do Rio de Janeiro, com o jogo entre o Vasco e o Fortaleza. Após o futebol, às 23h30, a emissora contará com o programa Segue o Jogo, de apenas 15 minutos, para comentar sobre a partida. A novela Todas as Flores começará bem mais tarde nesta quarta-feira, indo ao ar às 23h45.

Outras novelas que terão seus horários afetados são Elas por Elas e Fuzuê, que ganharão início mais cedo, às 18h05 e 19h15, respectivamente. Mulheres Apaixonadas e Mulheres de Areia não contarão com alteração e começarão no horário de sempre.

Programação da Globo hoje - O que muda

Elas por Elas começa mais cedo - 18h05

Fuzuê começa mais cedo - 19h15

Jornal Nacional começa mais cedo - 20h00

Terra e Paixão começa mais cedo - 20h35

Todas as Flores começa mais tarde - 23h45

Irene descobre que Graça estava mentindo

Nas próximas cenas da novela Terra e Paixão, a farsa de Graça finalmente chegará ao fim, como mostram os resumos. Tudo começou porque Marino recebeu uma mensagem anônima que informava que Danielzinho estava em perigo. Quando ele apareceu na casa dos La Selva para verificar a situação, acabou falando demais e citou que é pai da criança.

Ele e Graça tentaram desmentir a informação, mas Irene não caiu na conversa, por causa disso ela fará um teste de DNA escondido de Graça com a ajuda do advogado Silvério e chegará na verdade. Após descobrir que Marino é o pai da criança, ela expulsará a loira de sua casa.

Porém, apegada ao bebê, principalmente porque seu filho mais amado, Daniel, morreu, Irene tentará ficar com a criança. A megera vai oferecer uma bolada para Graça lhe dar para o garoto, mas a filha de Gladys não aceitará o acordo com a ricaça.

Para assistir a Terra e Paixão mais cedo hoje na TV Globo é só sintonizar no canal de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros. No caso de preferir usar o celular, computador ou outro dispositivo, pode-se conferir a programação em tempo real do canal pela aba Agora na TV da Globopay, que permite o acesso de contas gratuitas.

O capítulo que vai ao ar hoje de Terra e Paixão é o de número 140. O folhetim ainda tem bastante chão pela frente, pois ficará no ar até janeiro de 2024 e tem previsão de contar com 221 capítulos. A trama de Walcyr Carrasco será substituída pelo remake de Renascer, obra de 1993 de Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal.

