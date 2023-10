Todas as Flores: como Maíra se vinga de Zoé na novela?

Em Todas as Flores, Maíra passou pelo inferno por causa da mãe - que foi capaz de sequestrar o próprio neto. Como Maíra se vinga de Zoé na novela? Personagem até volta a enxergar para devolver crueldades. A novela é exibida de segunda a sexta na TV Globo.

O que Maíra faz com Zoé em Todas as Flores?

Depois que tem o filho sequestrado pela própria mãe na novela Todas as Flores, Maíra invade o apartamento de Zoé com a ajuda de Pablo (Caio Castro) e consegue roubar todo o dinheiro que a megera conquistou ao vender a criança para a quadrilha de tráfico humano da qual a própria mocinha foi vítima na novela. E melhor ainda, ela faz com que a vilã culpe Vanessa (Letícia Colin) por isso.

Com o dinheiro, Maíra contrata um cirurgião que aceita fazer uma cirurgia arriscada nela para conseguir enxergar. A visão de Maíra não é restaurada de forma total após a cirurgia, mas para sua sorte ela consegue enxergar parcialmente e passa por uma intensa reabilitação para saber como usar sua nova habilidade. A partir daí, ela começa a planejar como se vingar da mãe e recuperar o filho.

Maíra joga tudo para o alto e resolve sujar as mãos para conseguir derrotar a mãe, por isso acaba se envolvendo com a quadrilha de tráfico humano de Zoé e até compra uma criança, com o intuito de devolvê-la aos pais. No entanto, o feitiço se vira contra o feiticeiro e na reta final da novela Todas as Flores ela vai presa acusada de traficar a criança.

A partir daí, pode-se pensar que então a grande retaliação de Maíra contra Zoé virá, não é mesmo? Mas não é bem assim que acontece. A vingança de Maíra contra Zoé foi um dos momentos mais aguardados durante a exibição original de Todas as Flores. Porém, ela não aconteceu como o público gostaria, o que gerou muitas reclamações. A mocinha até consegue seu final feliz na trama, enquanto a vilã paga por seus crimes, mas Maíra não faz todas as maldades que prometeu contra a mãe, pois diferente dela, a jovem é uma boa pessoa.

Nos últimos capítulos de Todas as Flores, momento em que Maíra reencontra Zoé em vulnerabilidade, a jovem não faz nada contra a mãe e ainda salva a vida dela. Na cena, Zoé se torna refém de Vanessa em um cativeiro depois que se machuca e quebra as duas pernas durante um embate com Humberto (Fabio Assunção).

Vanessa, que é uma megera como a mãe, tortura a mulher e depois até tenta matá-la. No entanto, Maíra chega bem a tempo e não deixa que Vanessa a mate. A mocinha atira na irmã e depois ainda chama uma ambulância para ajudar tanto ajudar tanto Vanessa quanto Zoé. O ato de bondade de Maíra acaba amolecendo o coração de Zoé, que resolve confessar para livrar a cara da filha.

Durante o julgamento de Maíra, Zoé conta tudo o que fez, fala sobre a quadrilha de tráfico humano e os detalhes de seus crimes. Com isso, a personagem de Sophie Charlotte é enfim inocentada e Zoé vai para a cadeia.

Maíra recupera Rivaldinho?

Maíra consegue o filho de volta na reta final da novela Todas as Flores, antes do grande embate com Vanessa para salvar a vida de Zoé e o dia de seu julgamento. Tudo acontece porque ela conta porque ela enfim conta a verdade para Rafael (Humberto Carrão) sobre ele ser pai da criança e o que Zoé fez. O riquinho então arma um plano para descobrir o paradeiro do menino e com informações de Vanessa consegue localizar o bebê.

Rafael descobre o dia da venda de Rivaldinho da organização de trágico humano para um casal gringo e vê Débora entregando seu herdeiro para a dupla. Após a vilã deixar o local, Rafael invade e ameaça o casal de gringos. O empresário conta que é o pai do bebê e que se não a devolverem, ele vai chamar a polícia.

A dupla de estrangeiros fica preocupada com as ameaças de Rafael e devolve a criança para os braços dos pai. Rafael então leva Rivaldinho de volta e Maíra reencontra o filho em um momento emocionante.

