Livre e sem papas na língua, Guta (Julia Dalavia) fica com quem quiser no folhetim das 21h da TV Globo. A jovem já se envolveu com Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e até mesmo um meio-irmão, Marcelo (Lucas Leto). Com quem Guta termina em Pantanal de 2022 é o que o público quer descobrir. Para isso, vamos relembrar o final feliz da personagem na versão original da trama.

Com quem Guta termina em Pantanal e como vai ser remake?

Marcelo é com quem Guta termina em Pantanal de 1990. O casal sofre altos e baixos por acreditar durante grande parte da trama que são meios-irmãos. Porém, após a revelação da mãe do rapaz que eles não dividem laços sanguíneos, o romance finalmente pode acontecer. Até agora, nada indica que o desfecho da personagem será diferente, pois Bruno Luperi tem repetido os passos da versão da Manchete com fidelidade.

Para quem não lembra, os dois ficaram juntos pela primeira vez quando a moça ainda vivia em São Paulo e se apaixonaram. No entanto, Guta descobriu que o pai do rapaz era Tenório e em pânico fugiu. Ela se mudou para o pantanal e achou que estaria longe o suficiente de seu amado, mas estava enganada.

Neste meio tempo em que se mudou para o Pantanal, Guta ficou com Jove, mas o romance não foi para frente porque o filho mais novo de José Leôncio se apaixonou por Juma e não quis mais saber de Guta. Depois, a jovem se envolveu com Tadeu, porém, ela não amava de verdade o rapaz. Os dois chegam a ficar noivos, mas pouco tempo depois a filha de Tenório termina tudo com o peão.

Após o fim do noivado da moça, Marcelo aparece no pantanal. O rapaz se muda para o Mato Grosso do Sul com a família e a vida de Guta fica cada vez mais angustiante. Ficar sob o mesmo teto do amado faz o amor proibido dos dois ficar difícil de resistir.

Porém, tudo muda quando Zuleica resolve contar a verdade para Guta e Marcelo. Neste ponto da história, a filha de Tenório está decidida a deixar o pantanal, mas então descobre que não é irmã de sangue de Marcelo. Zuleica revela que o primogênito não é herdeiro legítimo de Tenório.

Tudo muda para a filha de Maria Bruaca e Marcelo, que é com quem Guta termina em Pantanal. Os dois passam a se relacionar, ainda em segredo porque Tenório não sabe a verdade, e dão chance ao amor. Pouco depois, a jovem descobre uma gravidez. Guta dá a luz a um menino.

Como é com Marcelo com quem Guta termina em Pantanal, os dois se casam no último capítulo da trama da versão original. A dupla não planejava subir ao altar, mas são chamados pelo padre durante a cerimônia de união de Tadeu e Zefa e Zé Leôncio e Filó e acabam aceitando. Os dois então saem da festa casados.

Veja como começou o relacionamento da dupla, quando os dois ainda moravam em São Paulo:

Como Tenório reage ao romance

Tenório não aceita o relacionamento de jeito nenhum durante grande parte da trama. O fazendeiro proíbe os filhos de namorarem e fica possesso de raiva ao encontrá-los na cama. Tudo piora quando a notícia da gravidez de Guta vem a tona. Porém, as coisas mudam quando Zuleica resolve contar a verdade para o amado.

Primeiro, Tenório fica revoltado com a revelação que não é verdadeiro pai do rapaz. Mais tarde, Tenório pensa melhor sobre o assunto, reúne a família e deixa tudo às claras. Durante a reunião com a mulher e os filhos, o personagem pede que tudo seja esquecido e que desse dia em diante, todos vivam em paz.

Tenório finalmente aceita o romance do casal e chega até a abençoar o filho da dupla. Para quem se pergunta quando a revelação vai chegar aos ouvidos do vilão vivido por Murilo Benício no remake, a cena ainda vai demorar para ir ao ar. Zuleica só revela a verdade para o marido após a morte de seu filho mais novo, Roberto, que falece cerca de dois meses antes do desfecho da novela.

Quando vai nascer o bebê de Guta no remake

Quem é ansioso, vai sofrer um pouco para conferir o desfecho da personagem de Julia Dalavia no remake da TV Globo. Para ver com quem Guta termina em Pantanal e quando a moça dará a luz, terá que esperar até os capítulos finais da trama.

Na reprise do SBT de 2008 da versão original, as cenas do parto de Guta foram ao ar no final de dezembro e a reexibição terminou no começo de janeiro. Ou seja, nem um mês inteiro passou entre o nascimento da criança e o casamento de Marcelo e Guta no último capítulo. Por isso, o público só deve assistir o parto da jovem por volta do final de setembro ou mês de outubro.

O folhetim está previsto para chegar ao fim em outubro, com cerca de 170 capítulos no total. A TV Globo ainda não divulgou datas oficiais para o término da novela.

