Com quem Jenifer fica no final de Vai na Fé?

Embora tenha um jeito tímido e recatado, Jenifer é uma das personagens da novela das 7 que mais ganhou romances. A evangélica namorou Tatá, com quem perdeu a virgindade, depois Hugo e também se envolveu com o missionário Eduardo. Sozinha ou com um amor para chamar de seu: com quem Jenifer fica no final de Vai na Fé?

Qual o final de Jenifer em Vai na Fé?

Embora ainda não apareça nos resumos oficiais da novela, o final feliz de Jenifer já vem sendo desenhado na trama. Com o tempo de Hugo no hospital, Jenifer começa a ficar confusa em relação aos seus sentimentos e dividirá o coração entre Hugo e Eduardo nos próximos capítulos. Com esperança de reconquistar a ex-namorada, Hugo chega a prometer lutar por ela, o que fará o casal reatar no futuro.

Porém, antes de ganhar seu desfecho ao lado de Hugo, Jenifer passará por certos perigos devido um plano maluco. Ainda obcecada com a ideia de mandar Theo (Emilio Dantas) para a cadeia, a jovem vai resolver se aproximar do vilão no intuito de conseguir provas de algum dos crimes do mau-caráter. Ela fingirá que quer se dar bem com o pai e passará a morar na casa dele e trabalhar em sua empresa, o que deixará Sol (Sheron Menezzes) desesperada.

Por conta do plano inconsequente de Jenifer, Theo usará a garota para atormentar Sol. O vilão ameaçará machucar a filha, simulará acidente e deixará Sol muito preocupada com o que pode acontecer com sua primogênita. Para dar fim as ameaças, o vilão pedirá que Sol termine com Ben (Samuel Assis). O casal até tentará enganar o vilão, mas Sol dará fim ao noivado com o advogado para garantir a segurança da filha. Porém, por se tratar do casal protagonista da novela, é esperado que eles voltem a se relacionar até o último capítulo.

Ao que tudo indica, os esforços de Jenifer não serão os suficientes para dar um fim ao vilão Theo. Segundo o que adiantou o Observatório da TV, o final do personagem de Emilio Dantas será pelas mãos de Orfeu (Jonathan Haagensen), que atirará no ex-parceiro de crime no final de Vai na Fé.

Que dia começa a próxima novela das 7

A novela Fuzuê vai substituir Vai na Fé na faixa das 7 e estreia no dia 14 de agosto, uma segunda-feira. A trama tem previsão de ficar na casa dos 170 capítulos, assim como sua antecessora, e é criada pelo escritor e roteirista Gustavo Reiz, de 41 anos. Ele estreou na televisão em 2005 com a novela Os Ricos Também Choram, do SBT, mas ganhou fama na Record, com trabalhos como Dona Xepa (2013), Escrava Mãe (2016) e Belaventura (2017 - 2018).

A trama seguirá duas mulheres, Luna, interpretada por Giovana Cordeiro, e Preciosa, papel de Marina Ruy Barbosa. Mocinha e vilã serão irmãs, mas não terão crescido lado a lado. Elas só descobrirão o parentesco quando Preciosa encontrar documentos valiosos no testamento do pai que revelarão que ela tem uma irmã perdida. Enquanto isso, a mocinha Luna estará atrás da mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu depois de pisar na loja Fuzuê, do ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

