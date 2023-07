O que vai acontecer na novela Vai na Fé: 5 momentos da reta final

A novela Vai na Fé se aproxima cada vez mais de seus últimos capítulos. A obra de Rosane Svartman se despede das telinhas no dia 11 de agosto e até lá algumas emoções estão marcadas para mexer com o público, que vai acompanhar novos planos de Jenifer, separação de Ben e Sol, morte de personagem e mais!

Jenifer vai se unir a Rafa para derrubar Theo - Final de Vai na Fé

Com Theo se livrando da cadeia no processo de estupro de Janaína (Tulanih) na reta final de Vai na Fé, Jenifer (Bella Campos) não se dará por vencida e por isso arranjará outra forma de tentar derrubar o pai abusador. Os resumos de Vai na Fé adiantam que a moça vai se unir ao meio-irmão Rafa (Caio Manhente) para tentar acabar com Theo.

Jenifer vai fingir simpatia com o pai, que estranhará o novo temperamento da filha, mas embarcará na situação na tentativa de conquistá-la e manter a menina por perto para atormentar Sol. A garota irá longe em suas artimanhas e para ficar perto de Theo, se mudará para a casa dele e trabalhará no escritório do empresário, para o horror de Sol (Sheron Menezzes), que tentará impedir a filha a todo custo. Teimosa como é, Jenifer não ouvirá a mãe e seguirá com seus planos.

Durante este período em que tenta encontrar provas de crimes de Theo na casa e empresa do vilão, Jenifer vai conseguir contato com Orfeu (Jonathan Haagensen), de quem terá algumas informações importantes sobre os crimes do mau-caráter interpretado por Emilio Dantas, que poderão ajudá-la a tentar derrubar o pai.

Hugo vai se recuperar de tiro em Vai na Fé

Na reta final de Vai na Fé, Hugo vai parar no hospital. O personagem de Cabelinho será vítima do acaso durante o plano mal pensado de Kate (Clara Moneke) e Rafa do falso sequestro do filho de Theo. Ao chegar no barracão que serviu de esconderijo para a dupla, Hugo é alvo de um tiro da polícia e acaba entre a vida e a morte.

No entanto, o rapaz irá sobreviver e a quase trágica morte do rapaz lhe servirá para se aproximar de Jenifer novamente. A moça ficará desesperada ao descobrir que o ex-namorado foi baleado e o visitará no hospital. Os resumos mostram que ela confessará seus sentimentos ao rapaz, que terá esperanças de recuperar o coração da amada.

Depois que voltar para Piedade, Hugo ficará cara a cara com Eduardo (Matheus Abreu), missionário que conquistou Jenifer na ausência do ex-traficante, e dirá para o evangélico que vai lutar para ficar com Jenifer. A mocinha ficará confusa em relação a seus sentimentos, mas ficará bastante inclinada a voltar com o rapaz.

Kate não ficará presa - Final de Vai na Fé

Com o falso sequestro de Rafa, Hugo não será o único prejudicado. Kate sairá da situação sem arranhões ou tiros, mas acabará presa. Ao descobrir que a ex-amante estava por trás da tentativa de golpe, Theo fará de tudo para incriminar ainda mais a moça em seu depoimento para a polícia e tentará jogar o nome de Kate na lama.

Para a sorte da garota, Rafa correrá atrás de Ben (Samuel de Assis) e pedirá a ajuda do advogado. O jovem também dará um depoimento na delegacia que vai inocentar a namorada. Com isso, na audiência de custódia de Kate, a defesa de Ben consegue livrar a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) da cadeia, que vibra com a vitória.

Após deixar o tribunal em liberdade, Kate vai postar uma foto com Rafa e soltará uma provocação para Theo, que ficará furioso. Apesar da garota se livrar da cadeia em relação ao sequestro, o vilão ainda a terá na mira e pensará em outras formas de prejudicá-la.

Sol e Ben vão ter crise em Vai na Fé

Por fim, na reta final de Vai na Fé Sol e Ben estão noivos e felizes, mas não por muito tempo. O casal deve ganhar um final feliz até o desfecho de Vai na Fé por ser queridinho do público, mas nesta reta final eles passarão por uma grave crise, que resultará no término da dupla. Tudo será culpa de Theo, que usará Jenifer para ameaçar Sol. Como a menina estará morando em sua casa, ele usará a filha para deixar a ex-dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) com medo da garota sofrer algo na mão do vilão.

Os resumos mostram que Sol contará tudo para Ben e eles planejarão mentir para o mau-caráter, fingindo que terminaram o romance. Porém, a enxerida Dona Neide (Neyde Braga) botará tudo a perder, pois verá o casal junto e contará a verdade para Theo.

Sol ficará desesperada, mas Ben não acreditará totalmente nas ameaças de Theo. Como Ben não terminará com ela, a situação fará com que a personagem de Sheron Menezzes tome atitudes drásticas que quebrarão o coração de seu noivo. Segundo adiantou a coluna de Carla Bittencourt, no dia 17 de julho no Notícias da TV, Sol fará um acordo com Lui e pedirá a ajuda do ex. Os dois se beijarão e fingirão que estão juntos para serem flagrados por Ben. Assim, Theo conseguirá o que quer, o advogado ficará arrasado e a dupla acabará terminando.

Dora morre na novela

Nesta reta final da novela Vai na Fé, o público vai se despedir de Dora. A personagem de Claudia Ohana está em cuidados paliativos por conta de um câncer terminal e logo morrerá. Em suas últimas cenas - que estão previstas para os dias 20 e 21 de julho segundo os resumos - a hippie fará um pedido especial. Depois concerto que contou até com Lulu Santos, ela pedirá que Lui Lorenzo faça um carnaval para ela.

Lui começará a organizar o evento para a mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) e logo antes ela morrerá. A festa ainda será realizada em homenagem a Dora e Fábio (Zé Carlos Machado) espalhará as cinzas da amada no jardim durante uma cerimônia para todos os amigos.

