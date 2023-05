Com quem Petra casou em Terra e Paixão?

Personagem de Debora Ozório em Terra e Paixão, Petra sempre fala sobre o trauma de ter lidado com a anulação de seu casamento, além de outros noivados que também não deram certo. Assim, desde os primeiros capítulos da obra de Walcyr Carrasco, o público tem sido tomado pela curiosidade para saber com quem foi esse casamento e o motivo que o levou a ser anulado.

Com quem foi o casamento anulado de Petra de Terra e Paixão

O homem com quem Petra chegou ao altar, mas teve o casamento anulado logo em seguida, é ainda um mistério na novela Terra e Paixão. A situação já foi citada várias vezes pela garota e por sua mãe Irene (Gloria Pires) e o público ainda não recebeu flashbacks ou explicações, mas permanece curioso. Entre os noveleiros que acompanham a nova trama das 21h, a teoria é que este misterioso ex-marido de Petra ainda vai aparecer no folhetim.

Nas redes sociais, há quem acredite que o personagem dará às caras na cidade Nova Primavera para resolver pendências com Petra, que agora já está em outra e se envolveu com o italiano Luigi (Rainer Cadete).

"Estou muito curiosa para saber porque o casamento da Petra foi anulado. Com certeza o ex ainda vai aparecer", comentou uma fã da atração no Twitter. "Já quero esse ex marido da Petra aparecendo para contar mais sobre esse casamento anulado aí, tô curiosa, espero que o Walcyr explore esse plot dela", comentou outra.

Estou muito curiosa para saber por que o casamento da Petra foi anulado. Com certeza o ex ainda vai aparecer. #TerraEPaixão — harmonizada por Deus 🪷 (@jlsbmp) May 16, 2023

Já quero esse ex marido da petra aparecendo pra contar mais sobre esse casamento anulado aí, tô curiosa espero que o Walcyr Explore esse plot dela #TerraEPaixão — anna Fan account (@AnnaGeovanna11) May 16, 2023

A possibilidade desse reencontro acontecer é grande pelo andamento da trama, que tem feito bastante mistério sobre o passado e segredos da herdeira de Antonio La Selva (Tony Ramos). O casamento anulado é sempre citado, mas nunca explicado, deixando o publicado instigado.

Por enquanto, surgiram algumas pistas na trama apenas sobre o motivo que levou a anulação do casamento a acontecer. "Ninguém é tão ingênuo minha filha. Quando um casamento é anulado é porque tem um motivo muito importante, forte, e geralmente esse motivo é sexo. O casamento foi anulado até pela igreja", comentou Antonio La Selva em conversa com a filha.

Veja - Como Luigi de Terra e Paixão será desmascarado?

Luigi será desmascarado em Terra e Paixão?

Enquanto o passado de Petra não é revelado em Terra e Paixão, a trama dará continuidade ao romance com jovem com o vigarista italiano Luigi. Antonio tentará ajudar a filha com o vício em remédios de tarja preta e por isso fará um acordo com o suposto milionário, mesmo que desconfie dele.

Os resumos da novela mostram que Antonio vai propor que Luigi faça Petra largar os remédios e assim ele lhe dará um bom emprego em troca. De olho na grana do sogro, o personagem de Rainer Cadete aceitará a proposta. Ele irá atrás da amiga da namorada que libera as receitas dos remédios controlados para impedir a jovem de conseguir novas pílulas e trancará os remédios que a herdeira já tem em uma gaveta.

A partir da convivência com a garota, ele acabará se tornando um grande apoio para ela durante a luta contra a dependência química. E de fato Luigi será realmente recompensado por Antonio, já foi revelado pela emissora que o vigarista conseguirá o cargo de corretor de grãos na cooperativa da cidade.

Leia também - Caio ou Daniel: Aline deve ficar com quem em Terra e Paixão?