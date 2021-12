Lara Tremouroux biografia: conheça a carreira da atriz

Filha de atores, a biografia de Lara Tremouroux começou logo cedo. A garota cresceu nos palcos e hoje tem conquistado o público ao ser um nome cada vez mais presente nas telinhas. Presente na atual novela das 21h, em 2022 a agenda da famosa continuará com tudo e ela estrelará uma série da Globoplay ao lado de Humberto Carrão.

Biografia de Lara Tremouroux

Lara Tremouroux nasceu em abril de 1993 no Rio de Janeiro, ela é filha do ator Thierry Tremouroux com a também atriz Lorena da Silva. A menina seguiu desde cedo os passos dos pais e começou a carreira de atriz logo cedo, no teatro.

Em entrevista à Glamour em 2018, a jovem contou que sempre quiser ser atriz e que é apaixonada pela profissão. Com uma grande influência no mundo das artes em casa, Lara contou também que os pais a apoiaram na decisão de fazer carreira na atuação e conta com a ajuda de ambos em seus trabalhos.

Apesar de atuar desde pequena, a biografia de Lara Tremouroux nas telinhas começou apenas em 2015, quando ela tinha 22 anos. Ela fez sua estreia na televisão com a personagem Sandrinha, na novela Babilônia, da faixa das 21h. Depois de aparecer no horário nobre do canal, ela também atuou na adaptação de Não se Apega, Não (2015).

Alguns anos depois, em 2017, ela deu vida a personagem Catarina Bulhosa na série Filhos da Pátria, estrelada por Fernanda Torres, Alexandre Nero e Matheus Nachtergaele. A produção continuou ativa e Lara apareceu em mais episódios da atração, que ficou no ar até 2019.

Em 2018, ela viveu Aurora Gouvea em Onde Nascem os Fortes, e no ano seguinte trabalhou em um episódio da série Sob Pressão.

Recentemente, Lara trabalhou no filme Medusa (2021) e tem marcado a faixa das 21h da TV Globo como a pichadora Joy. No próximo ano, Lara irá protagonizar a série Rota 66 da Globoplay ao lado de Humberto Carrão.

Namorado de Lara Tremouroux

A famosa está atualmente em um relacionamento com o ator Felipe Frazão, que apareceu nos filmes Medusa (2021) e Meu Álbum de Amores (2021), além da série Todxs Nós (2020). O namoro da dupla completou 1 ano em agosto deste ano.

Bissexual, antes do relacionamento com Felipe, Lara já havia tido relacionamento com uma mulher, a bióloga Bia Novaes.

Joy em Um Lugar ao Sol

Na biografia de Lara Tremouroux, o atual papel da atriz é Joy, uma pichadora que se envolve com Ravi (Juan Paiva) na novela de Lícia Manzo para a faixa das 21h. A garota acaba em uma gravidez indesejada durante o relacionamento com o rapaz e assim nasce Francisco.

Se nada mudar nos planos da autora de Um Lugar ao Sol, Joy irá morrer antes do final da novela. A moça descobre a verdadeira identidade de Christian/Renato (Cauã Reymond) e resolve subornar o rapaz.

Com o dinheiro, ela comprará tintas e decidirá que quer deixar sua marca na cidade. Enquanto estiver pichando um viaduto, a corda da moça irá se soltar e ela sofrerá um acidente que tirará sua vida.

