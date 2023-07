Como assistir entrevista do Fantástico do caso Prior na íntegra

Como assistir entrevista do Fantástico do caso Prior na íntegra

No início de julho de 2023, Felipe Prior foi condenado pela Justiça de São Paulo a seis anos de prisão por estupro, crime que aconteceu há 9 anos. Com a repercussão, o Fantástico entrevistou a mulher que fez a denúncia contra o ex-BBB, em reportagem que foi ao ar no dia 16 de julho. A matéria está disponível na íntegra e é possível assistir graça na Globoplay.

Como assistir matéria sobre condenação de Prior no Fantástico?

Para conferir a matéria completa sobre o caso Prior é possível assistir ao programa do Fantástico pela Globoplay. O conteúdo é gratuito, no entanto, é preciso ter uma conta grátis na plataforma streaming para conseguir a liberação da matérias. Como se trata de material gratuito, propagandas são exibidas antes do vídeo começar e também ao longo do programa. Algumas podem ser puladas após 5 segundos, outras não.

Caso ainda não tenha um cadastro no site, veja o passo a passo para criar sua conta gratuita na Globoplay:

Passo 1: acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/ e seguida clique no botão "entrar", que você encontra na lateral direita do site. Após ser redirecionado a uma nova página, você deve clicar em "cadastre-se";

Passo 2: depois de clicar no botão de cadastro, você será redirecionado para um formulário. Nesta página, você informará alguns dados pessoais: seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar"), data de nascimento, país, estado e cidade em que reside;

Passo 3: após completar o questionário, você deve finalizar o processo selecionando a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: como esta é uma conta gratuita, você não precisará selecionar nenhum pacote de cliente e sua conta já estará liberada para conferir os conteúdos gratuitos da Globoplay. Para assistir a matéria do Fantástico na íntegra, vá na barra de pesquisa e procure pelo programa;

Passo 5 : você deve clicar no programa do Fantástico do dia 16 de julho de 2023. O programa total tem quase três horas, caso queira ver apenas a matéria sobre o caso de Felipe Prior, pule o vídeo até a marcação de 2 horas e 18 minutos. A matéria tem pouco mais de 10 minutos.

Qual é o caso de Felipe Prior?

Felipe Prior foi condenado no dia 8 de julho de 2023 por violência policia, que aconteceu em 2014. O crime se tornou público em primeira mão pela Marie Claire em abril de 2020, pouco depois da eliminação do arquiteto do Big Brother Brasil. No texto, a jovem contou que foi agredida pelo rapaz após pegar uma carona com ele ao sair de uma festa com uma amiga.

Segundo o relato da universitária - que foi exibido pelo Fantástico - ao ficar sozinha com Prior no carro ela foi puxada para o banco de trás pelo arquiteto, que foi violento com e não acatou aos pedidos da jovem que disse que não queria ter relações sexuais com ele. Pouco depois, ela foi levada pela mãe ao hospital. O estupro causou uma laceração vaginal na jovem de grau 1.

A Justiça de São Paulo julgou o caso e entendeu que houve crime de estupro, condenando-o a uma pena de seis anos, inicialmente em regime semiaberto. Este não é o único caso que leva o nome do ex-BBB. Além da condenação pela denúncia do crime de 2014, outras três acusações contra Felipe Prior estão em aberto; duas seguem em investigação, enquanto a outra Prior já é réu, segundo a matéria do Fantástico.

Felipe Prior e seus advogados não cederam entrevista ao Fantástico, mas uma nota oficial foi enviada para a emissora, alegando inocência do ex-BBB. A defesa do arquiteto ainda vai recorrer.

Leia também - quando o Linha Direta volta