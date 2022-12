Como está o elenco do filme ET O Extraterrestre 40 anos após estreia

O filme ET O Extraterrestre foi um dos maiores sucessos dos anos 80. Dirigido por Steven Spielberg, o longa-metragem foi protagonizado por Henry Thomas no papel do jovem Elliot, Drew Barrymore como Gertie, Dee Wallace como Mary e mais. Veja como eles estão hoje.

Henry Thomas, o Elliot de ET O Extraterrestre

Henry Thomas, que interpretou Elliot quando tinha 11 anos de idade, hoje tem 51 anos. Apesar de não ter se tornado um nome que está sempre em evidência em Hollywood, ele continua atuando. Em 2023, o famoso vai participar do seriado de terror The fall of the House of Usher, produzida por Mike Flanagan.

Nos últimos anos, o ator se dedicou ao terror. Ele esteve nos seriados A Maldição da Residência Hill (2018), A Maldição da Mansão Bly (2020) e Missa da meia-noite (2021), todas do mesmo produtor.

Drew Barrymore, a Gertie

Drew Barrymore também era criança quando interpretou a garotinha Gertie em ET O Extraterrestre, tendo apenas 7 anos de idade no filme. Hoje, a atriz está com 47 anos.

A famosa se tornou um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, estrelando dezenas de longas-metragens. Entre os mais conhecidos estão Pânico (1996), Nunca Fui Beijada (1999) e Como Se Fosse a Primeira Vez (2004). Seu último trabalho foi em 2019, na série da Netflix Santa Clarita Diet. Atualmente, ela é apresentadora de seu próprio talk-show, o The Drew Barrymore Show.

Robert MacNaughton, o Michael

O irmão mais velho de Elliot e Gertie, Michael, foi interpretado pelo ator Robert MacNaughton, hoje com 56 anos de idade.

Ao contrário dos colegas de elenco, Robert abandou a carreira de ator. Ele chegou a fazer participações em outros filmes e séries de televisão nos Estados Unidos, mas deixou a atuação no final da década de 80. Em 2015, fez uma pequena participação no filme Frankenstein vs. A Múmia, mas segue trabalhando nos Serviços Postais americanos.

C. Thomas Howell, o Tyler de ET O Extraterrestre

Em ET O Extraterrestre, C. Thomas Howell interpretou Tyler, amigo de Michael. Atualmente, aos 56 anos de idade, ele segue carreira em Hollywood.

Alguns de seus trabalhos de destaque são Vidas Sem Rumo (1983), A Morte Pede Carona (1986), Uma Escola Muito Louca (1986), Curiosidade Mata? (1990), Kid (1990) e em Um Salto Para o Perigo de (1996). Mais recentemente, esteve no filme cristão Uma Questão de Fé (2017).

Dee Wallace, a Mary

Mary é a mãe solteira de Elliot, Gertie e Michael, interpretada pela atriz Dee Wallace. Hoje, ela está com 74 anos de idade e também segue carreira artística.

Entre seus trabalhos de destaque, está a série de TV Táxi (1978) e o filme Cujo (1983), adaptado da obra de Stephen King. Ela também atuou em The Howling (1981), The Office, Grimm, entre outros. Em 2016, participou de alguns episódios do seriado Supernatural.

Peter Coyote, o Keys

O personagem de Peter Coyote é um dos mais misteriosos do filme, pois não revela seu nome, mas é conhecido como Keys. Hoje, o ator tem 81 anos.

Peter teve uma carreira bastante ativa em Hollywood, participando de dezenas de filmes e séries, além de também ter trabalhado como diretor, roteirista e narrador de audiolivros. Entre seus trabalhos de destaque, estão os longas-metragens Patch Adams: O Amor é Contagioso (1998) e Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento (2000). Seu trabalho mais recente foi o filme The Girl Who Believes in Miracles (2021).

Pat Welsh, a voz do ET O Extraterrestre

A voz do E.T que conquistou o mundo é da atriz Pat Welsh. Durante sua carreira, ela também participou de outro sucesso, O Retorno de Jedi (1983), da saga Star Wars, emprestando sua voz para a caçadora de recompensas Boushh, que na verdade era um disfarce da princesa Leia.

Pat Welsh faleceu em janeiro de 1995, aos 79 anos.

