Estreias do Viva em janeiro tem Malhação 1998 e Tapas & Beijos

O Viva já anunciou as novidades que chegam na grade do canal em 2023. A partir de janeiro, o público passa a acompanhar a reprise da temporada de 1998 de Malhação, estrelada por Rodrigo Faro e Cássia Linhares, e o seriado Tapas & Beijos (2011), com Fernanda Torres e Andréa Beltrão.

Tapas & Beijos entra para a grade do Viva em janeiro

No dia 2 de janeiro, segunda-feira, a série Tapas & Beijos entra para a programação. Os episódios serão exibidos de segunda a sexta, às 21h15, horário de Brasília.

A série é protagonizada pelas atrizes Fernanda Torres e Andréa Beltrão nos papéis de Fátima e Sueli, respectivamente, duas mulheres na casa dos 40 anos que trabalham na Djalma Noivas, loja de aluguel e venda de vestidos de noiva para casamento.

As duas amigas bem humoradas vivem rodeadas pelo universo dos casamentos, mas não conseguem encontrar o amor de seus vidas com quem sempre sonharam. Na busca pelo homem perfeito, as duas se envolvem em dezenas de confusões amorosas, além de terem que lidar com os dramas de mulheres de meia idade.

Tapas & Beijos ganhou cinco temporadas na Globo, sendo encerrada em 2015. Ao todo, foram 168 episódios.

Malhação 1998 chega ao Viva em janeiro

A reprise de Malhação 1998 começa em 4 de janeiro, quarta-feira, às 16h15, horário de Brasília.

Os protagonistas da quarta temporada da trama adolescente são os atores Rodrigo Faro e Cássia Linhares, que interpretam Bruno e Alice, dois jovens apaixonados que lutam contra tudo e todos para ficar juntos.

Além do romance dos mocinhos, Malhação 1998 também aborda dramas da vida profissional e pessoal dos personagens, como a desistência de Bruno, que deixa seu sonho de se tornar piloto profissional de automóveis de lado para ser cinegrafista de uma produtora de vídeo.

Já Alice foi namorada de Guga (Dartagnan Júnior), irmão de Bruno que morreu durante uma corrida fora do país. Quando a moça volta ao Brasil, é acusada injustamente pelos amigos do piloto de ter participação na morte dele.

Um dos destaques da temporada é a história de Puruca, interpretado pelo ator Caio Junqueira, um rapaz que é gênio da informática. Ao longo da trama, ele fica paraplégico depois de um erro médico.

Viva anuncia reprise de Senhora do Destino para março

O canal Viva também já anunciou qual será a substituta de Caminho das Índias (2009). A partir de março, o público passa a acompanhar o sucesso de Aguinaldo Silva, Senhora do Destino (2004).

O folhetim gira em torno de Maria do Carmo (Suzana Vieira), a protagonista do bem, e Nazaré (Renata Sorrah), a vilã. Ainda na primeira fase da trama, a megera sequestra Lindalva, uma das filhas de Maria, e some no mundo com a menina.

Na segunda fase da trama, Lindalva é batizada como Isabel (Carolina Dieckmann) pela vilã e nem desconfia de que não é filha biológica de Nazaré e que na verdade foi sequestrada.

Enquanto isso, Maria do Carmo se torna uma mulher bem-sucedida, que mantém um relacionamento com Dirceu (José Mayer). Já Nazaré vive em guerra com um amante do passado, Luís Carlos (Tarcísio Filho).

A farsa de Nazaré começa a ser desvendada quando o fotógrafo Rodolfo (Reinaldo Gonzaga) entrega para Dirceu uma foto da vilã com um bebê no colo no mesmo mês e ano do sumiço de Lindalva.

Corpo Dourado entra no ar em junho

Em junho, o folhetim Corpo Dourado, de 1998, que chega para substituir Coração de Estudante (2002). A trama é de autoria de Antonio Calmon.

A protagonista da história é Selena, interpretada por Cristiana Oliveira, uma vaqueira romântica que sonha em encontrar um homem que se pareça com o ator americano Clint Eastwood. Ao longo da trama, porém, ela se apaixona por Chico (Humberto Martins), mas vive um romance com o fotógrafo Billy (Fábio Jr.) depois de perder a memória.

