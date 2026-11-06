Veja como doar para o Teleton 2026

Veja como doar para o Teleton 2026

O Teleton 2026 será realizado nos dias 6 e 7 de novembro, com o objetivo de arrecadar recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Neste ano, a campanha tem como meta alcançar R$ 30 milhões, valor que será destinado à manutenção dos atendimentos e dos serviços oferecidos pela instituição.

A arrecadação permitirá realizar mais de 230 mil atendimentos e contribuir para que pessoas com deficiência tenham mais autonomia e qualidade de vida. Quem quiser participar da campanha pode fazer uma doação por Pix, com qualquer valor.

Como doar para o Teleton 2026?

As doações podem ser feitas diretamente para a AACD por meio das chaves Pix disponibilizadas pela organização. Não é necessário esperar pelas apresentações na televisão para contribuir: o público pode enviar o valor desejado durante a campanha.

Confira as opções:

Chave Pix (e-mail): [email protected]

Chave Pix (celular): (11) 91221-1000

Os recursos arrecadados serão destinados às atividades da AACD, que oferece atendimento especializado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência física.

Para fazer a transferência, basta seguir estas etapas:

Abra o aplicativo do banco. Acesse a área Pix e selecione a opção de transferência por chave. Informe uma das chaves disponibilizadas pela AACD. Digite o valor que deseja doar. Confira os dados do destinatário antes de confirmar a operação.

Que horas começa o Teleton 2026?

O programa especial será exibido pelo SBT a partir das 22h30 desta sexta-feira, 6 de novembro. A transmissão será interrompida durante a madrugada e retomada às 6h de sábado, 7 de novembro.

A edição deste ano contará com a presença de diversos artistas, cantores e apresentadores. Entre os nomes confirmados estão Raça Negra, Péricles, Xuxa, Mumuzinho, Angélica, Manu Bahtidão, Eliana, Aline Barros, Simone Mendes, Virginia Fonseca, Luana Prado e Gustavo Mioto.

Também estão previstos os participações de Cariucha, João Silva, Gaby Cabrini, Felipeh Campos, Danilo Gentili, Glória Vanique, Gkay, Camila Loures, Dudu Daibert, Léo Foguete, Priscilla, Melody, João Guilherme, Sonia Abrão, Nattan, Priscila Senna e Daiane dos Santos, entre outros convidados.

A programação reúne atrações de diferentes áreas para mobilizar o público em torno da meta de R$ 30 milhões.