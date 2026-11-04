Zambi morre em A Nobreza do Amor? Veja o que acontece com José na novela

Zambi morre em A Nobreza do Amor? Veja o que acontece com José na novela

José, também conhecido como Zambi, está entre os personagens envolvidos nos acontecimentos finais de A Nobreza do Amor. Interpretado por Bukassa Kabengele, ele voltou ao reino africano de Batanga para enfrentar Jendal (Lázaro Ramos) e ajudar a sobrinha, Alika (Duda Santos), a recuperar o trono.

A participação do ator na reta final da produção também chamou atenção por um episódio ocorrido nos bastidores. Bukassa terminou as gravações com o pé imobilizado e precisando de muletas após sofrer um acidente durante a filmagem de uma cena.

O episódio aconteceu na última semana de trabalhos da novela. Durante um encontro com jornalistas nos Estúdios Globo, o artista comentou o ocorrido em tom descontraído: “Lutando em Batanga. Eu me entreguei!”. Ele não explicou como aconteceu o acidente.

O que acontece com Zambi em A Nobreza do Amor?

Na trama, José retorna a Batanga para participar da resistência contra Jendal. A missão do personagem é ajudar a derrotar o vilão e devolver o poder à família de Alika.

Outro aspecto da história de Zambi é o relacionamento com Teresa, interpretada por Ana Cecília Costa. Ao falar sobre o casal, Bukassa destacou que o sentimento entre os dois foi determinante para que José decidisse abrir mão do poder.

O ator também comentou a importância de A Nobreza do Amor para a representação da população negra na televisão brasileira. Bukassa definiu a novela como um dos melhores projetos de sua carreira.

Apesar de ter terminado as gravações machucado, o artista concluiu sua participação na produção. O acidente, porém, não deve ser confundido com o destino de José na ficção: o fato de Bukassa ter usado muletas nos bastidores não significa que Zambi morra na história.

Veja que dia termina A Nobreza do Amor