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Sessão da Tarde hoje vai passar o filme Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna

Filme começa após a novela

Escrito por Anny Malagolini
Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna sessão da tarde
Foto: reprodução
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A programação da TV Globo desta sexta-feira, 6 de novembro, reserva uma aventura cheia de ação e comédia para a Sessão da Tarde. A partir das 15h25, a emissora exibe Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna, produção que mistura espionagem, situações divertidas e uma missão internacional.

Qual é a história de Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna?

Lançado em 2024, o filme é a sequência de Aprendiz de Espiã (2020) e traz de volta Dave Bautista e Chloe Coleman nos papéis do agente da CIA JJ e de Sophie, sua enteada e parceira nas aventuras. Desta vez, JJ tenta conciliar a vida familiar com o trabalho na agência de inteligência americana. Agora adolescente, Sophie está em uma fase de descobertas e começa a demonstrar insatisfação com a postura superprotetora do padrasto.

A situação muda quando a jovem é selecionada para participar de uma viagem escolar à Itália, acompanhando o coral de sua escola. Para ficar perto dela, JJ decide integrar o grupo de adultos responsáveis pelos estudantes.

O que deveria ser apenas uma excursão pela Europa, porém, acaba se transformando em uma operação perigosa. Durante a viagem, os dois descobrem uma conspiração internacional envolvendo armas nucleares e um plano que ameaça o Vaticano.

Com a ajuda de Sophie, JJ precisa enfrentar criminosos, escapar de situações inesperadas e impedir que a ameaça se concretize. Enquanto isso, a dupla também enfrenta os desafios de sua relação familiar, em meio às mudanças da adolescência.

Dirigido por Peter Segal, Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna reúne atores conhecidos de Hollywood, com destaque para Dave Bautista, que também ficou conhecido por sua participação na franquia Guardiões da Galáxia.

Confira os principais nomes do elenco:

  • Dave Bautista como JJ;
  • Chloe Coleman como Sophie;
  • Kristen Schaal como Bobbi;
  • Ken Jeong como David Kim;
  • Anna Faris como Nancy;
  • Flula Borg como Crane;
  • Craig Robinson como Connelly;
  • Billy Barratt como Ryan.

A Sessão da Tarde começa às 15h25, nesta sexta-feira (6), na TV Globo, com a exibição de Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna.

O longa tem aproximadamente 1 hora e 52 minutos de duração e combina aventura, espionagem e comédia familiar.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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