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Sessão da Tarde hoje exibe Amigos Para Sempre, inspirado em história real

Longa exibido na programação da Globo acompanha a amizade improvável entre um milionário tetraplégico e um ex-presidiário contratado para cuidar dele.

Escrito por Anny Malagolini
Amigos Para Sempre sessão da tarde
Amigos Para Sempre - reprodução
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A Sessão da Tarde desta quinta-feira, 5 de novembro, exibe o filme Amigos Para Sempre, uma comédia dramática estrelada por Kevin Hart e Bryan Cranston. A produção conta a história de dois homens de realidades completamente diferentes que acabam desenvolvendo uma amizade inesperada depois que um deles é contratado para trabalhar como cuidador do outro.

O filme Amigos Para Sempre será exibido nesta quinta-feira, 5 de novembro, na Sessão da Tarde da TV Globo, com início previsto para as 15h25, conforme a programação informada.

Filme da Sessão da Tarde hoje

Lançado originalmente com o título The Upside, o longa-metragem apresenta Phillip Lacasse (Bryan Cranston), um milionário que ficou tetraplégico após um acidente de parapente. Apesar de ter uma vida financeira confortável, ele enfrenta dificuldades para encontrar motivação e entusiasmo pela rotina.

Do outro lado está Dell Scott (Kevin Hart), um homem desempregado, recém-saído da prisão e com antecedentes criminais. Precisando de dinheiro e tentando reorganizar a própria vida, ele aparece em uma entrevista de emprego para conseguir uma assinatura que precisa apresentar ao responsável por sua liberdade condicional.

O que parecia apenas mais uma tentativa de conseguir trabalho acaba mudando o destino dos dois. Phillip decide contratar Dell como seu cuidador pessoal, mesmo diante das dúvidas de Yvonne (Nicole Kidman), sua assistente, que considera o candidato despreparado para a função.

Sem experiência na área, Dell precisa aprender a lidar com as necessidades de Phillip. A convivência, porém, vai muito além das tarefas profissionais. Com personalidades opostas, os dois passam a compartilhar experiências, enfrentar situações inusitadas e descobrir novas maneiras de enxergar a vida.

Amigos Para Sempre é uma adaptação americana do filme francês Intocáveis (The Intouchables), lançado em 2011 e dirigido por Olivier Nakache e Éric Toledano. A produção original também acompanha a relação entre um homem rico com deficiência física e seu cuidador, um jovem de origem humilde que acaba se tornando seu amigo.

A história que inspirou o filme francês é baseada na amizade entre Philippe Pozzo di Borgo, empresário francês que ficou tetraplégico após um acidente de parapente, e Abdel Sellou, que trabalhou como seu cuidador.

Na versão americana, a direção ficou por conta de Neil Burger, conhecido também por trabalhos como O Ilusionista e Divergente. O roteiro foi escrito por Jon Hartmere, que adaptou a história para o público dos Estados Unidos.

A produção aposta no contraste entre os protagonistas para construir situações de humor, mas também aborda temas como preconceito, desigualdade social, inclusão e a importância das relações humanas.

Além de Kevin Hart e Bryan Cranston nos papéis principais, o filme conta com Nicole Kidman, que interpreta Yvonne, responsável pela administração da rotina de Phillip.

O elenco também reúne Golshifteh Farahani, Aja Naomi King, Julianna Margulies e Tate Donovan.

Bryan Cranston ficou conhecido mundialmente por interpretar Walter White na série Breaking Bad. Já Kevin Hart construiu carreira principalmente na comédia, com participações em produções como Jumanji: Bem-vindo à Selva.

A combinação dos estilos dos dois atores é um dos pontos centrais da produção, que alterna momentos divertidos com passagens mais emocionantes.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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