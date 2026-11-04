Max morre em Avenida Brasil? Relembre o desfecho do personagem

A reta final de Avenida Brasil reserva um dos momentos mais tensos da novela: a morte de Max (Marcello Novaes). Depois de tantas armações, traições e brigas com Carminha (Adriana Esteves), o personagem tem um desfecho trágico no lixão. Mas a pergunta que toma conta da história é uma só: quem matou o malandro?

Morte de Max em Avenida Brasil

Tudo começa quando Carminha decide se livrar do ex-amante. Com medo de que ele conte a Tufão (Murilo Benício) sobre o relacionamento secreto dos dois, ela coloca em prática um plano para acabar com Max. Lúcio (Emiliano D’Avila) é chamado para ajudar e danifica a embarcação em que o personagem está.

A intenção é provocar um naufrágio e fazer com que Max desapareça. No entanto, Lucinda (Vera Holtz) consegue salvá-lo. Fora de perigo, ele não demora a procurar a família de Tufão para revelar a traição de Carminha. Como prova, apresenta fotografias que mostram o envolvimento dos dois.

A revelação acaba com o casamento de Tufão e Carminha, que é expulsa da mansão. Max acredita que ainda pode tirar proveito da situação, mas os conflitos entre os antigos amantes estão longe de terminar.

Quem mata Max em Avenida Brasil?

Nos últimos capítulos, Max sequestra Nina e leva a jovem para o lixão. A situação fica ainda mais grave quando o personagem perde o controle e ameaça a vida da protagonista.

Pouco depois, Max é encontrado morto, e a novela passa a investigar quem está por trás do crime. Doze personagens entram na lista de suspeitos, entre eles pessoas que tinham motivos para querer o fim do malandro.

A resposta só aparece no último capítulo. Carminha confessa que matou Max para impedir que ele assassinasse Nina. A revelação encerra uma das principais tramas da novela e marca o destino dos dois personagens.

Interpretado por Marcello Novaes, Max foi um dos grandes vilões de Avenida Brasil, novela escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela TV Globo em 2012.

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