Que horas começa o Teleton hoje no SBT: transmissão ao vivo

Que horas começa o Teleton hoje no SBT: transmissão ao vivo

O SBT exibe nesta sexta-feira, 6 de novembro, mais uma edição do Teleton. A programação especial começa às 22h30 e continua no sábado (7), quando a transmissão será retomada às 6h da manhã. A campanha reúne artistas e personalidades para mobilizar o público em torno de uma causa: arrecadar dinheiro para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Em 2026, a iniciativa tem como objetivo alcançar R$ 30 milhões. O dinheiro será destinado à manutenção dos serviços da instituição, que pretende realizar mais de 230 mil atendimentos e contribuir para ampliar a autonomia de pessoas com deficiência.

Quem deseja participar não precisa esperar o programa começar para ajudar. As contribuições podem ser feitas diretamente por Pix, com qualquer quantia.

Como fazer doação para o Teleton 2026?

A participação do público é uma das principais fontes de arrecadação da campanha. Além das contribuições de empresas parceiras, pessoas de todo o Brasil podem enviar dinheiro para a AACD usando as chaves Pix oficiais do Teleton.

Confira os dados para transferência:

Pix por e-mail: [email protected]

Pix por celular: (11) 91221-1000

Para contribuir, basta acessar o aplicativo do banco, escolher a opção Pix, informar uma das chaves e digitar o valor desejado. Antes de concluir a operação, confira os dados do destinatário.

Não existe um valor mínimo estabelecido para participar da campanha. Cada contribuição ajuda a instituição a manter os atendimentos e os projetos voltados às pessoas com deficiência.

Quais famosos vão participar do Teleton?

A edição de 2026 terá um elenco de artistas, cantores, influenciadores e apresentadores. Entre os nomes anunciados estão Xuxa, Angélica, Eliana, Virginia Fonseca, Simone Mendes, Péricles, Mumuzinho, Raça Negra, Manu Bahtidão, Aline Barros, Luana Prado e Gustavo Mioto.

Também participam Cariucha, João Silva, Gaby Cabrini, Felipeh Campos, Danilo Gentili, Glória Vanique, Gkay, Camila Loures, Dudu Daibert, Léo Foguete, Priscilla, Melody, João Guilherme, Sonia Abrão, Nattan, Priscila Senna e Daiane dos Santos, entre outros convidados.

As apresentações e participações especiais fazem parte da mobilização para atingir a meta de R$ 30 milhões e garantir a continuidade dos atendimentos oferecidos pela AACD.

Veja como doar para o Teleton