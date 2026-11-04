Quem é Daniel Ávila? Dudu em A Viagem é investigado por violência doméstica

Quem é Daniel Ávila? Dudu em A Viagem é investigado por violência doméstica

Daniel Ávila, que ficou famoso ainda criança ao interpretar Dudu na novela A Viagem, da TV Globo, é alvo de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de violência doméstica. A denúncia foi feita pela atriz Priscila Dupre, que teve um relacionamento com o artista. O caso está sob investigação e tramita em sigilo.

As informações foram publicadas pelo jornal O Globo, que conversou com Priscila sobre a denúncia e os motivos que a levaram a tornar o episódio público. Segundo a atriz, o boletim de ocorrência foi registrado em abril, cerca de dois meses depois do fim do relacionamento.

Em entrevista ao veículo, ela afirmou que estava emocionalmente abalada quando decidiu procurar a polícia. Priscila também relatou que, depois do registro, teria passado a receber ataques e acusações de que estaria inventando os episódios. A atriz contou ainda que publicou nas redes sociais um áudio que, segundo sua versão, registra uma discussão relacionada a um dos episódios denunciados. Ela afirmou ter apresentado à polícia outros elementos que considera provas das agressões.

Priscila disse ao O Globo que decidiu falar publicamente sobre o assunto depois de compartilhar o material na internet. Segundo ela, após a publicação, outras mulheres teriam entrado em contato para relatar situações semelhantes envolvendo o ator.

A Polícia Civil confirmou ao jornal que a investigação está em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como o procedimento corre sob sigilo, não foram divulgados detalhes sobre as diligências.

Até o fechamento da reportagem publicada pelo O Globo, a defesa de Daniel Ávila não havia sido localizada para comentar as acusações.

Quem é Daniel Ávila, o Dudu de A Viagem?

Daniel Ávila começou a carreira artística ainda criança e ganhou projeção nacional em 1994, quando interpretou Dudu na novela A Viagem. Na história, escrita por Ivani Ribeiro, o personagem era o filho mais novo do advogado Otávio Jordão, vivido por Antonio Fagundes.

Na época, Daniel tinha apenas nove anos. Dudu era um garoto curioso, espontâneo e que gostava de colecionar objetos. O personagem acabou se tornando um dos trabalhos mais lembrados da infância do ator, que até hoje é reconhecido pelo papel.

Depois da novela, Daniel participou de outras produções da televisão, entre elas Malhação, Corpo Dourado, Era Uma Vez, Agora É que São Elas, Um Só Coração, Floribella, O Profeta e Amigas e Rivais.

Sua trajetória na televisão também incluiu trabalhos na Record. Entre as produções estão as minisséries Rei Davi, de 2012, e Milagres de Jesus, de 2014. Sua última participação em uma produção para a televisão foi um episódio da série Se Eu Fosse Você, exibida pela Fox em 2015, segundo levantamento publicado pelo NaTelinha.

Longe das novelas, Daniel continuou trabalhando no meio artístico. Formado em Cinema e com estudos na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, ele passou a se dedicar também ao teatro, à dublagem e ao ensino.

O ator integra o grupo teatral Tá na Rua, dirigido por Amir Haddad, conhecido por apresentações em espaços públicos. Na dublagem, participou de produções para cinema e televisão, incluindo séries e animações.

Em entrevistas anteriores, Daniel já falou sobre a decisão de explorar outras possibilidades profissionais além da televisão e sobre a importância do teatro de rua em sua trajetória. Enquanto isso, a investigação sobre a denúncia apresentada por Priscila Dupre segue sob responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Até o momento, não há conclusão pública sobre o caso.