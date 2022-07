Como Donatela sai da cadeia na novela A Favorita?

A personagem de Cláudia Raia será presa em A Favorita após mais uma armação de Flora (Patrícia Pillar) nos próximos capítulos da trama. Através de um plano em conjunto com Diva (Giulia Gam) é como Donatela sai da cadeia. A ex-cantora é dada como morta para que possa se manter escondida até provar sua inocência.

Como Donatela sai da cadeia após ser presa injustamente?

Depois de ser incriminada injustamente pela morte do Dr. Salvatore (Walmor Chagas), Donatela é presa. O depoimento de Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), que foi atraído para a cena do crime por Flora, é decisivo para a condenação da madame – ele frisa que viu a mulher com a arma na mão, mas não viu o momento do disparo do tiro.

Na cadeia, Donatela conhece uma detenta chamada Diva, que está prestes a deixar o presídio. Ela conta sua história para a dondoca – Diva na verdade se chama Rosana e se envolveu com um guerrilheiro colombiano, Pepe. O relacionamento acabou lhe envolvendo com o crime e ela foi presa por tráfico de armas.

Diva tem medo de sair da cadeia, já que sabe que há uma quadrilha a sua espera. Ela inventa para Pepe e para Donatela que está doente e tem pouco tempo de vida, e decide ajudar a protagonista a sair da prisão em seu lugar.

Donatela se disfarça como se fosse Diva, usando suas roupas e o mesmo corte de cabelo, e consegue sair da cadeia fingindo ser a amiga. Enquanto isso, a detenta coloca fogo na cela onde a madame estava presa, simulando a morte dela, com o consentimento da diretora do presídio.

O corpo de outra presidiária é encontrado na cela e do lado de fora, todos acreditam que foi Donatela quem morreu. Já a madame e Pepe acreditam que Diva colocou fim à própria vida.

O enterro de “Donatela” acontece, mas o corpo presente no caixão é de outra presidiária. A protagonista chega a ir ao seu próprio velório, disfarçada, e sofre com a tristeza de sua filha de criação, Lara (Mariana Ximenes). No entanto, para conseguir provar sua inocência, ela precisa continuar fingindo que está morta.

Como Donatela prova sua inocência?

Donetela começará a reaparecer para as pessoas aos poucos. A essa altura da trama, Flora já conseguiu tudo o que queria – matou Dodi (Murilo Benício), a jornalista Maíra (Juliana Paes), Gonçalo (Mauro Mendonça) e também tentou assassinar Zé Bob.

Com Irene (Glória Menezes) e Lara ao seu lado, ela assume a presidência da fábrica e compra o rancho da família Fontini, após ela mesma colocar os ricaços em maus lençóis por fechar um negócio que acarretou em prejuízo financeiro para a companhia.

Depois que Donatela dá as caras, ela consegue provar para Lara, Irene e Zé Bob de que Flora é a verdadeira vilã da história. A madame também traz Silveirinha (Ary Fontoura) para o seu lado, que cansa de ser humilhado pela loira e decide ajudar a personagem de Cláudia Raia a se vingar.

Depois de dar as caras para todo mundo, Donatela finge querer se reaproximar da ex-colega e a convida para fazer um show em um teatro para os fãs da antiga dupla Faísca e Espoleta. A madame finge desistir da apresentação, o que irrita Flora. A loira então atira na colega, sem saber que sua arma estava carregada com balas de festim.

Donatela finge estar morrendo e faz com que a rival confesse ter matado Dodi, Salvatore, Marcelo e Maíra. O que Flora não esperava é que a plateia do teatro estava cheia – quando as luzes se acendem, ela vê Lara, Halley (Cauã Raymond) e dezenas de pessoas que ouviram sua confissão.

Flora vai presa no final de A Favorita e passa a ser maltratada pelas outras detentas na cadeia.