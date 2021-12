Carla Diaz em O Clone: qual a idade da atriz na época da novela?

Famosa por produções que marcaram as telinhas brasileiras, como O Clone e Chiquititas, a atriz e ex-BBB21 trabalha desde que era uma criança e soma muitos projetos em seu currículo de artista. Qual era a idade de Carla Diaz em O Clone?

Quando interpretou Khadija em O Clone, Carla Diaz tinha 10 anos de idade. A menina era filha de Jade (Giovanna Antonelli) com Said (Dalton Vigh) e apareceu pela primeira vez no capítulo de número 56 da trama de Gloria Perez.

A participação de Diaz começa na novela depois de um salto no tempo de 10 anos, depois da exibição do parto de Jade e uma fuga da moça, que tentou escapar com a filha, mas não conseguiu e por isso continuou com Said.

A primeira cena de Carla Diaz como Khadija em O Clone é durante uma apresentação de dança da menina. Ela e Jade descem as escadas da casa da família dançando e a garota se apresenta para todos. A personagem repetia muitas vezes “inshalá” durante a novela e ficou marcada pelo bordão.

Depois das muitas idas e vindas dos pais, Khadija passa a morar com o pai no final da novela O Clone, mas continua vendo a mãe, que ganha a permissão de Said de visitar a garota de vez em quando.

Atualmente Carla Diaz tem 31 anos de idade, ela nasceu em novembro de 1990 em São Paulo e se mudou para Rio de Janeiro quando estava com 9 anos idade, para trabalhar na TV Globo. Por morar muitos anos por lá, a moça acabou ganhando um sotaque carioca e há quem pense que ela é naturalmente do Rio de Janeiro.

Como assistir O Clone?

A novela de Gloria Perez está sendo exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, de segunda a sexta-feira, depois da Sessão da Tarde, na faixa das 16h45. Para os ansiosos que preferem assistir tudo de uma vez, a novela já está disponível de forma completa na Globoplay, pois já foi reexibida antes na TV Globo.

Carreira

Carla Diaz começou a atuar muito antes de O Clone, quando tinha 2 anos de idade. Nesta época, a famosa participava de peças publicitárias e foi convidada para muitos comerciais. Quando fez 4 anos, atuou Éramos Seis, novela do SBT em que interpretou Eliana, filha da personagem de Flávia Monteiro.

No ano seguinte, quando estava com 5 anos de idade, ela fez sua estreia no cinema, com o filme Super Colosso (1995). Em 1996, Carla Diaz atuou em Colégio Brasil e em 1997 esteve em O Amor Está no Ar e também em Chiquititas, um de seus maiores sucessos.

Nos anos 2000, ela estreou nas telinhas da Globo e interpretou Raquel em Laços de Família. Do final de 2001 até junho de 2002, Carla Diaz atuou em O Clone, aos 10 anos de idade, e ficou eternizada por Khadija.

Em 2003 ela esteve em A Casa das Sete Mulheres e depois ficou algum tempo afastada das telinhas. De 2007 a 2008 trabalhou em Sete Pecados e Casos e Acasos.

Em 2009, Carla Diaz migrou para a Record TV e na emissora de Edir Macedo atuou em Promessas de Amor, Rebelde (2011 – 2012), Milagres de Jesus (2014) e A Terra Prometida (2016).

Em 2017, a famosa retornou ao Grupo Globo e interpretou Carine em A Força do Querer. No ano seguinte, ela fez uma participação em Malhação e Espelho da Vida. Os trabalhos mais recentes da atriz foram os filmes O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais, lançados em 2021 na Amazon Prime Video sobre o caso de Suzane von Richthofen.

