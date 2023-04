Miguel (Caco Ciocler) em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Qual o final de Miguel em Chocolate com Pimenta?

Qual o final de Miguel em Chocolate com Pimenta?

O personagem de Caco Ciocler chega em Ventura de forma misteriosa e logo se apaixona por Ana Francisca (Mariana Ximenes), mas também é vítima das armações de Olga e Bárbara. O final de Miguel em Chocolate com Pimenta será longe da pequena cidade após sua amada decidir ficar com Danilo (Murilo Benício).

O que acontece com Miguel em Chocolate com Pimenta?

No fim de Chocolate com Pimenta, o personagem Miguel vai embora de balão, saindo da trama da mesma forma que chegou. O filho de Ludovico deixa Ventura pelo ar e nunca mais retorna.

Tudo começa quando Miguel chega de balão em Ventura, no meio do folhetim, em busca de Ana Francisca, sem revelar sua verdadeira identidade - é somente algum tempo depois que descobre-se que ele é filho de Ludovico.

O rapaz chega à cidade para ajudar Aninha, mas acaba se apaixonando pela mocinha e nutre esperanças de ficar com ela. E é justamente a paixão do rapaz pela loira que faz com que Olga e Bárbara pensem em mais um plano maquiavélico para separar Ana e Danilo.

Nos capítulos finais da trama, quando a protagonista e o sobrinho do prefeito já estão juntos mais uma vez, Olga faz Danilo acreditar que Miguel é amante de Aninha - ela mostra um quadro pintado pelo rapaz na qual a loira aparece nua.

Depois de ver o quadro, Danilo se separa de sua amada mais uma vez e pede a guarda de Tonico (Guilherme Vieira), para que ele leve o garoto longe dali. Mas obviamente Ana não vai aceitar perder o filho tão fácil - para não ficar longe da criança, ela embarca no balão de Miguel junto com o menino e os três partem para longe dali.

No entanto, no meio do caminho, o vento traz o balão de volta para Ventura logo após Danilo descobrir que Miguel não é amante de Ana e que tudo não passou de mais um plano de Olga.

Ana e Tonico ficam em Ventura com Danilo, enquanto Miguel em Chocolate com Pimenta retorna ao seu balão e levanta voo, indo embora da pequena cidade sozinho.

Veja: Qual o final de Selma em Chocolate com Pimenta?

Por onde anda Caco Ciocler?

Caco Ciocler atualmente está com 51 anos de idade e segue trabalhando na televisão. Seu último trabalho na Globo foi em 2022, quando interpretou Gustavo na segunda fase de Pantanal.

Depois do sucesso de Chocolate com Pimenta, o ator, que já estava há quase dez anos trabalhando em folhetins, seguiu na Globo e esteve em outros títulos como América (2005), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2012), Além do Horizonte (2013), entre muitas outras.

Atualmente, ele está gravando a série Americana, produção da plataforma de streaming Star+. O ator interpretará Tobias, um investigador responsável por desvendar o mistério sobre a morte de um garoto. A trama é de época e se passa no século XIX.

Bastante reservado em relação a sua vida pessoal, Ciocler é casado com a psicóloga Paula Cezari. Os dois oficializaram a união em maio de 2021 após dois anos de namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caco Ciocler (@cacociocler)

Veja: Darlene é filha de quem em Chocolate com Pimenta?