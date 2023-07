Elisa de Mulheres Apaixonadas virou pastora? Como está Giselle Policarpo

A atriz que interpreta Elisa de Mulheres Apaixonadas virou pastora depois de deixar a carreira na televisão para trás. Após o fim da trama de Manoel Carlos, Giselle Policarpo, 42, até atuou em outras novelas, mas hoje se dedica a família e é pastora.

Como está a Elisa de Mulheres Apaixonadas hoje?

A Elisa da novela Mulheres Apaixonadas, Giselle Policarpo está há quase dez anos longe da televisão. O último trabalho da ex-atriz foi em 2014, quando participou da novela "Milagres de Jesus". Desde então, a carioca se casou, teve um filho e se tornou pastora na igreja Bola de Neve na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, onde mora atualmente.

A atriz afirmou em entrevista à Quem, em maio deste ano, que sua vida está melhor agora. "Minha vida tomou um outro rumo de forma orgânica. Não foi planejado deixar de atuar para me tornar pastora. Foi realmente orgânico, e fui gostando. Deus foi trabalhando no meu coração. Sempre gostei muito de atuar, e era o que eu fazia desde menina. Guardo recordações muito boas e acho que minha vida está melhor ainda hoje", revelou.

Policarpo participou de outras obras da Globo, incluindo Escolinha do Professor Raimundo (1993), Zazá (1997) e Malhação (1998). Depois de viver Elisa, a artista deixou a emissora carioca e partiu para o SBT onde atuou em Cristal (2006). Na Record, esteve em Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008) e Promessas de Amor (2009).

A atriz revelou que recebeu o chamado para se tornar pastora quando estava grávida do filho, João, hoje com 2 anos de idade. A carioca também disse que não descarta voltar para a atuação, mas teria que se um projeto que faça sentido para sua vida. “Se for um projeto que eu sinta que caiba na minha vida hoje em dia, eu farei. Amo teatro, TV e cinema. Também amo a minha família. Por enquanto, não penso em ter mais filhos, mas se Deus enviar, tudo bem", afirmou.

Em sua página no Instagram, onde soma mais de 70 mil seguidores, a Elisa de Mulheres Apaixonadas compartilha cliques dos cultos e ao lado da família.

Veja: Gracinha engravida de Cláudio na novela Mulheres Apaixonadas

Que horas começa o Vale a Pena Ver de Novo?

Mulheres Apaixonadas está sendo reprisada de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde. Por ser uma novela antiga e de bastante sucesso, todos os capítulos estão disponíveis para serem assistidos no Globoplay mediante assinatura paga.

Giselle Policarpo interpreta Elisa, filha de Hilda (Maria Padilha) e Leandro (Eduardo Lago). A jovem é estudante de enfermagem, mas, sempre que pode, ajuda a mãe na delicatéssen. Mantém uma relação de carinho e amizade com a matriarca, com quem divide confidências e segredos.

A trama também é marcada por outros personagens, incluindo a protagonista Helena (Christiane Torloni) e o médico César (José Mayer) que se reencontram anos depois de terem vivido um romance da juventude. A diretora da escola se separa de Téo (Tony Ramos), com quem era casada, após descobrir que foi enganada e traída pelo marido.

Mulheres Apaixonadas também aborda temas como homofobia, através das histórias de Rafaela (Paula Picarelli), Clara (Alinne Moraes) e Paulinha (Roberta Gualda), alcoolismo, com a professora Santana (Vera Holtz), e violência doméstica com o drama entre Raquel (Helena Ranaldi) e Marcos (Dan Stulbach).

O folhetim foi um sucesso no horário das nove, em sua exibição original, alcançando 46.50 pontos de média de audiência, oito a mais que a antecessora "Esperança" (2002). Essa é a terceira vez que a novela ganha uma reprise na Globo, além de uma exibição no Viva em 2021.

Veja: Marina e Diogo têm filho em Mulheres Apaixonadas?