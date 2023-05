Veja o horário da novela O Rei do Gado nos últimos capítulos no Vale a Pena Ver de Novo - Foto: Reprodução/Globo

Chegou a hora de se despedir da novela O Rei do Gado! O folhetim Benedito Ruy Barbosa termina esta semana sua reprise no Vale a Pena Ver de Novo e cede espaço para Mulheres Apaixonadas, que já fez sua estreia. Confira quais serão os horários de cada capítulo nesta reta final.

Horário dos últimos capítulos de O Rei do Gado na Globo

Exibida em dobradinha com a sucessora Mulheres Apaixonadas, O Rei do Gado vai começar às 17h35 nesta terça-feira, 30 de maio, e terá 50 minutos de exibição, sendo finalizada às 18h25, ao ceder espaço para Amor Perfeito na programação.

Na quarta-feira, 31 de maio, dia de jogo na emissora, o folhetim irá começar um pouco mais cedo e terá apenas 35 minutos no ar. O capítulo começará às 17h30 e terminará por volta das 18h05.

Na quinta-feira, 1 de junho, a programação volta ao normal e assim o penúltimo capítulo começa às 17h35 e termina 18h25. O mesmo horário se repete na sexta-feira, 2 de junho, dia da exibição do último capítulo da reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo.

Programação

Terça-feira, 30 de maio: 17h35 – 18h25

Quarta-feira, 31 de maio: 17h30 – 18h05

Quinta-feira, 1 de junho: 17h35 – 18h25 – PENÚLTIMO CAPÍTULO

Sexta-feira, 2 de junho: 17h35 – 18h25 – ÚLTIMO CAPÍTULO

Como é o final de O Rei do Gado?

Após muita guerra entre as famílias Berdinazzi e Mezenga ao longo de gerações, Bruno e Geremias colocam um ponto final na rivalidade entre eles no desfecho da novela O Rei do Gado.

Bruno é quem vai atrás do tio para devolver uma medalha que pertencia a Bruno Berdinazzi e estava enterrada em seu cafezal. A ação amolece o coração de Geremias, que propõe paz. A dupla se acerta e então Geremias finalmente conhece o novo membro da família, o bebê de Luana e Bruno, chamado Felipe Berdinazzi Mezenga.

Por conta da vitória de Marcos Mezenga no tribunal, Bruno abandona os negócios e deixa tudo nas mãos do filho. Com a união das famílias, as cenas finais da novela mostram a grande festa de casamento de Luana e Bruno, que tem convidados dos dois lados finalmente convivendo em harmonia.

Sucesso! Novela tem o melhor desempenho do Vale a Pena Ver de Novo dos últimos 2 anos

Um dos maiores sucessos da carreira do autor Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado apresentou bons índices de audiência em sua nova reprise no Vale a Pena Ver de Novo e foi melhor que os últimos três folhetins que assumiram a faixa, A Favorita (2008), O Clone (2001 – 2002) e Ti Ti Ti (2010 – 2011).

Até o começo de maio, segundo dados do Kantar Ibope da Grande São Paulo, O Rei do Gado ficou com média de 16,8 pontos na reprise. Antes dela, A Favorita teve média de 15,7 pontos, enquanto O Clone ficou com 15,4 pontos e Ti Ti Ti fechou em 14,6 pontos. Das últimas reprises, apenas Laços de Família teve números melhores que a obra de Barbosa, alcançando a média de 18,8 pontos na reexibição que ganhou entre setembro de 2020 e abril de 2021.

Em sua reprise anterior no Vale a Pena Ver de Novo, em 2015, O Rei do Gado também fez bons números e terminou com uma média de 20 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão). Em sua exibição original e inédita, entre junho de 1996 e fevereiro de 1997, o folhetim conquistou 52 pontos de média mensal. Alguns capítulos chegaram a alcançar picos de 55, 58 e até 60 pontos.

A trama da Globo foi vendida para mais de 30 países e foi exibida na Argentina, Canadá, África do Sul, Grécia, Noruega, Rússia, entre outros.

