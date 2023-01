Sessão de Sábado hoje exibe A.I. - Inteligência Artificial (07/10)

A Sessão de Sábado desta semana irá exibir o clássico de Steven Spielberg dos anos 2000 A.I. - Inteligência Artificial após o Jornal Hoje. Estrelado por Haley Joel Osment, a produção mostra a jornada de um menininho que busca ser amado e foi indicado a dois Oscars.

+Lançamentos de filmes 2023: estreias mês a mês nos cinemas

Que horas começa a Sessão de Sábado de hoje na Globo (7)?

O filme da Sessão da Sábado de hoje será A.I. - Inteligência Artificial (2001), de Steven Spielberg, e está marcado para começar às 14h10 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da emissora, depois do Jornal Hoje.

É importante lembrar que a Sessão de Sábado não ganha transmissão em todo o Brasil, por isso, é necessário conferir a programação local do seu estado se tiver interesse em assistir o longa. Para as regiões em que a transmissão é realizada, o filme ficará no ar até às 15h50, horário em que cederá espaço nas telinhas para o Caldeirão com Mion.

A história de A.I Inteligência Artificial se passa em um momento de avançada tecnologia na sociedade. O mundo enfrenta problemas ambientais devido ao efeito estufa, mas tem um leque de opções tecnológicas após a criação de uma nova forma de computador independente.

Neste contexto, surge um menininho robô chamado David, que vai parar em uma família que acabou de passar por uma tragédia em que perdeu um filho. A relação entre David e a família humana não é das melhoras. Por conta disso, ele decide que quer se transformar em um menino de verdade, para ganhar o amor e afeto da mãe.

Assista ao trailer e conheça:

+Inteligência Artificial: 9 exemplos de como usamos no dia a dia

Como está o ator Haley Joel Osment hoje

O ator californiano Haley Joel Osment foi um fenômeno dos anos 90 e 2000 e estrelou diversas obras de prestígio da época. Logo no começo da carreira, ele esteve no sucesso Forrest Gump: O Cortador de Histórias (1988) com Tom Hanks e pouco depois estrelou produções como Bogus, Meu Amigo Secreto (1996), o inesquecível O Sexto Sentido (1999), A Corrente do Bem (2000), A.I. Inteligência Artificial, Lições para Toda Vida (2003), entre outros.

Muito conhecido por seu trabalho como ator mirim, Haley continuou atuando ao longo dos anos, além de também somar diversos projetos como dublador. Atualmente, o famoso tem 34 anos de idade.

Em 2022, ele esteve na série de TV A Misteriosa Sociedade Benedict e emprestou sua voz para as dublagens de Dragões: Os Nove Reinos, Guardiões da Mansão do Terror, Uma Família da Pesada, American Dad, Farejando Novos Mundos, Jurassic World: Acampamento Jurássico, Ursinhos em Curso e O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme.

Nos últimos anos, ele também deu às caras nas séries Awkwafina Is Nora from Queens (2021), Goliath (2021), O Método Kominsky, O que Fazemos nas Sombras (2020), The Boys (2019), Future Man (2017 - 2019) e Silicon Valley (2017).

Para quem não sabe, ele tem uma irmã famosa, a atriz Emily Osment. A famosa de 30 anos de idade é mais conhecida por ter interpretado Lilly Truscott, a melhor amiga de Miley na série da Disney Hannah Montana.

Programação completa da Globo hoje

Sábado, 07/01/2023

04:15 Corujão I - Corujão III - Closer: Perto Demais

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Programação local

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão de Sábado - A.I. Inteligência Artificial

15:50 Caldeirão Com Mion

18:35 Mar do Sertão

19:20 Programação jornalístico local

19:45 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:25 Altas Horas

00:15 Supercine - A Noite do Jogo

02:05 Reapresentação Novela II - Cara E Coragem

02:45 Corujao I - As Garotas do Calendário

04:20 Corujao II - Quase Lendas

VEJA TAMBÉM - Veja como está Mara Wilson hoje, a atriz do filme Matilda