Como estão os atores da novela Maria do Bairro 26 anos depois?

Uma das novelas mexicanas mais populares já exibidas no SBT, a produção estrelada por

Thalía e Fernando Colunga entrou no catálogo da Globoplay em dezembro de 2021. O folhetim estreou nas telinhas do México originalmente em agosto de 1995 e ficou no ar até abril de 1996. Depois de tantos anos, como estão os atores da novela Maria do Bairro?

Thalía – Como estão os atores da novela Maria do Bairro

A protagonista do folhetim completou 50 anos de idade em agosto de 2021 e é casada com o empresário Tommy Mottola, com quem já tem um relacionamento que ultrapassou mais de duas décadas.

A famosa ainda trabalha com música e em 2020 lançou a canção Ya Tú me Conoces, já a vida de atriz não é mais para ela. Thalía abandonou a atuação nos anos 2000, seus últimos trabalhos foram: o filme Mambo Café – Servindo a Máfia e a novela Rosalinda.

Assista ao videoclipe:

Fernando Colunga

Interprete de Luís Fernando, o personagem é o par romântico da protagonista na novela. Além disso, ele também trabalhou com Thalía em Maria Mercedes (1992) e Marimar (1994).

Hoje o ator está com 55 anos de idade, sua última novela foi Pasión y poder, que foi exibida de 2015 a 2016. Para quem quer matar a saudade do famoso, ele estrela a novela Amanhã é Para Sempre, atualmente reprisada pelo SBT na faixa das 17h45.

Itatí Cantoral – Como estão os atores da novela Maria do Bairro

A grande vilã da trama Soraya Montenegro, a personagem fez a vida da rival Maria do Bairro um inferno de várias maneiras. A atriz está com 46 anos e continua na ativa, seu trabalho mais recente foi a novela La mexicana y el guero, exibida de 2020 a 2021.

Em 2022 ela estará na produção Pais por Acidente, série original do Disney+.

Ana Patrícia Rojo – Como estão os atores da novela Maria do Bairro

A atriz interpretou Penélope, outra vilã da trama. Atualmente a famosa continua atuando e está com 47 anos de idade. Seu último trabalho foi a produção SOS Me estoy enamorando (2021).

Ludwika Paleta

Em um de seus papéis de maior destaque, a atriz viveu Tita, a filha adotiva de Maria e Luis Fernando. Na época a famosa tinha 18 anos de idade, hoje ela está com 43 anos de idade e com alguns projetos recentes no currículo, Guerra de Likes (2021), Mãe Só Tem Duas (2021) e Um Cuento de Circo & A Love Song (previsto para 2022).

Osvaldo Benavides

Na trama, o jovem viveu Nandinho, filho biológico de Maria. A dupla só se reencontra quando o rapaz está com 15 anos de idade, o que gera conflitos. O ator está com 42 anos de idade e continua trabalhando de forma intensa. Apenas em 2021 ele apareceu em Monarca, De Brutas Nada, La suerte de Loli e a série estadunidense The Good Doctor.

Yulianna Peniche

A enteada de Soraya e interesse romântico de Nandinho sofre muito nas mãos da madrasta e precisa ultrapassar diversas barreiras na novela. Hoje, Yulianna está com 40 anos e continua trabalhando.

Em 2021 a atriz não esteve em nada nas telinhas, mas entre 2019 e 2020 atuou em Esta historia me suena, Sin miedo a la verdad e Julia vc Julia.

Mauricio Aspe

Maria do Bairro foi a primeira novela em que o ator conquistou um papel fixo, o famoso só havia feito uma participação especial em Agujetas de color de rosa alguns anos antes. No folhetim, ele interpretou Aldo, namorado da filha adotiva de Maria e Luis Fernando.

Hoje o ator está com 48 anos de idade, seu trabalho mais recente foi o filme Fogo Negro, de 2020.

Como estão os atores da novela Maria do Bairro – Roberto Blandón

Veterano nas telinhas do México, o ator interpretou Zé Maria na novela mexicana, personagem que se casou com Penélope. Hoje aos 60 anos, ele continua trabalhando e recentemente apareceu em Quererlo todo (2020 – 2021) e Vencer el pasado (2021).

Leia também – 5 novelas mexicanas para assistir no Globoplay