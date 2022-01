Resumo das novelas da Globo: o que vai acontecer de 24/01 a 29/01

Nos Tempos do Imperador só tem mais duas semanas no ar, próxima novela da faixa de horário será Além da Ilusão.

Acompanhar todas as novelas em exibição do momento pode ser uma tarefa difícil, mas há quem goste do desafio. Aos que querem saber tudo o que vai rolar nos folhetins da principal emissora do país durante a semana de 24 a 29 de janeiro de 2022, é só conferir o resumo das novelas da Globo. A reprise de Malhação Sonhos será finalizada nos próximos dias e Nos Tempos do Imperador está em reta final.

Todos os resumos foram cedidos pela TV Globo e podem sofrer alteração sem aviso prévio, os acontecimentos semanais de O Cravo e a Rosa (14h40) e O Clone (16h45) não são liberados pela emissora.

Malhação Sonhos no resumo das novelas da Globo

Segunda-feira – 24 de janeiro: Os alunos da Ribalta e os atletas da academia de Gael vão expulsar Olavo e Josefina neste capítulo do começo da semana. Duca voltará para casa e Lucrécia vai afirmar para Edgard que ele pode ser o pai de Jade. Dandara aconselhará Bianca a conversar com Duca, enquanto Nat vai explicar para Germano como recuperou sua memória, lamentando ter perdido Duca. Bianca pedirá que Duca resolva sua história com Nat.

Sol vai procurar por um corretor de imóveis e planejará se mudar com Bete. Germano beijará Roberta. Duca afirmará a Nat que ama Bianca. Gael, Edgard, Dandara e Lucrécia se unem aos alunos da fábrica contra Josefina, que chega com a polícia ao local. Lobão jurará vingança contra Gael.

Neste dia, a novela será exibida às 17h45

Terça-feira – 25 de janeiro: Peixoto ordenará que os alunos desocupem a fábrica e todos decidirão manter a manifestação acampando na praça. Nat vai se insinuar para Duca, que afirmará à lutadora que quer ficar com Bianca. Bianca acreditará que Duca esteja envolvido com Nat. Bete convencerá Sol a permanecer em sua casa, e a menina decidirá comprar o imóvel. Lucrécia revelará a Edgard que ele é o pai de Jade.

Nat afirmará a Karina que lutará por seus sonhos. João se une a Duca para ajudar o lutador a reconquistar a confiança de Bianca. Delma e René se declaram um para o outro. Edgard anuncia a apresentação da nova peça da Ribalta. Lobão e Luiz se preparam para atacar Gael. Dandara sente as contrações do parto.

Na terça-feira, a novela irá ao ar às 17h40

No resumo da novela da Globo de quarta-feira – 26 de janeiro, todos vão acudir Dandara e a levarão para o hospital. Bianca e Duca se reconciliam e Nat sofre. Josefina pensa em uma forma de afastar as pessoas da praça para retomar a fábrica. Nasce o filho de Gael e Dandara. Há uma passagem de tempo.

Joaquina anuncia que entregará o abaixo-assinado contra a demolição da fábrica para a prefeitura. Nat revela a Karina que decidiu ir embora. Luiz consegue burlar o isolamento e entra na fábrica. Uma artista internacional se junta ao movimento dos alunos e se apresenta na praça ao lado de Pedro. Lobão sequestra Karina.

Na quarta, o capítulo será exibido às 17h45

No capítulo de quinta-feira, 27 de janeiro, na novela Malhação Sonhos, Pedro será convidado para ser guitarrista de uma cantora internacional. Nat entregará um presente para o filho de Gael e Dandara. Lobão ameaçará Gael. Pedro se desesperará com sequestro de Karina. Bianca receberá uma ligação de Gael. Karina gritará com Lobão.

Bianca vai descobrir que sua irmã está nas mãos do bandido. Lobão marcará de encontrar Gael. Nat verá o pai de Karina entrando escondido na Ribalta. Pedro seguirá os dois em busca da namorada.

O capítulo de quinta-feira da novela da TV Globo vai ao ar às 17h25

Sexta-feira – 28 de janeiro: No último capítulo da reprise, Lobão convoca Gael para lutar pela libertação de Karina. A escola pega fogo, e Pedro foge com a namorada. Gael e Lobão lutam no meio das chamas. Duca e Nat salvam Gael. Lobão é socorrido por Nat. Duca abraça a lutadora. Nando agradece o apoio dos alunos da Ribalta.

O músico conta o que vai acontecer com os personagens. Nat se torna campeã na sua categoria de luta. Wallace recebe patrocínio e viaja para a Tailândia. Karina chega à final do Warrior. Pedro se torna um famoso guitarrista. Bianca atua em uma novela. Jade se torna enfermeira. Cobra se prepara para uma carreira internacional. Gael e Duca se tornam sócios em nova academia. A Ribalta é inaugurada após o incêndio. Lobão, Heideguer e Luiz são presos.

O último capítulo será exibido às 17h55

Resumo de Nos Tempos do Imperador

Nesta segunda-feira, 24 de janeiro, a novela da Globo terá no resumo Zayla defendendo Guebo de Borges, o policial vai dizer que o rapaz está detido. A imperatriz Teresa Cristina vai passar mal e será amparada por Dominique, filho da Condessa de Barral. Pedro lamentará com Luísa o andamento da Guerra do Paraguai. Para afastar Pilar de Solano, Elisa vai ajudar a médica a se disfarçar como um soldado brasileiro.

Justina conseguirá que Luís Gama defenda Guebo. Dolores confrontará Tonico e Nélio vai afirmar para a esposa que eles encontrarão Mercedes. Tonico exigirá que Borges descubra uma prova do caso entre Pedro e Luísa. Vitória vai ceder à Clemência e aceitará adiar sua viagem a Paris. Pilar e Samuel vão se encontrar em meio à guerra.

Na segunda-feira, a novela irá ao ar às 18h15

Terça-feira – 25 de janeiro: Pilar vai revelar para o amado Samuel que ela foi prisioneira de Solano López, a médica revelará que Tonico era aliado do tirano. Solano vai dizer para Elisa que não se renderá. Luísa se desentenderá com Dominique. Clemência deixará escapar para Vitória que vive um amor impossível.

Zayla recuperará o colete manchado de Tonico, do dia em que tirou a vida de Nino, e o levará até Celestina e Teresa. Tonico vai manipular o filho de Luísa. Olu visitará Pedro. Na Quinta, todos vão falar mal de Tonico para Dominique e o deputado invadirá a casa de Luísa para encontrar sua correspondência com Pedro.

No capítulo de terça-feira, a novela da TV Globo vai ao ar às 18h10

Quarta-feira – 26 de janeiro: Tonico planejará derrotar Pedro de uma vez por todas. Todos vão comemorara que a Guerra do Paraguai está quase no fim. Pilar reencontra Ana Néri. Celestina pede que Nélio a represente contra Tonico no pedido de reabertura do inquérito da morte de Nino. Guebo perde as esperanças de ser libertado. Vitória impede que Clemência se declare para ela. Luísa descobre que sua correspondência com Pedro foi furtada. Tonico chantageia Pedro na frente de Luísa e Teresa, e Isabel ouve.

Neste dia, a novela será exibida às 18h15

Quinta-feira – 27 de janeiro: Isabel passará mal ao constatar que Pedro e Luísa são amantes. Tonico exigerá o fim das investigações contra ele, além de um cargo de senador. Pilar e Samuel vão finalmente se casar. Isabel expulsará Luísa da Quinta e se afastará de Pedro. Gastão vai ficar preocupado com a esposa quando descobrir que ela foi a última a saber sobre o romance de Pedro com Luísa e a Condessa de Barral vai desconfiar de que Dominique, o próprio filho, entregou suas cartas para Tonico.

Vitória anuncia que partirá para Paris e Clemência vai ficar desolada com notícia. Pedro garantirá a Teresa que não cederá às chantagens de Tonico. Tonico decidirá publicar as cartas do imperador e da Condessa, mas um misterioso incêndio será provocado em seu jornal.

O horário neste dia será às 18h25

Sexta-feira – 28 de janeiro: Tonico exigirá que Borges descubra quem ateou fogo a seu jornal. Caxias oferecerá trégua a Solano, mas o ditador vai negar a rendição a todo custo. Justina, Cândida e Olu temerão a possível pena de prisão de Guebo. Zayla afirmará a Jamil que alguém precisa assumir o controle dos Guerreiros. Elisa implora que Solano se renda. Tonico será acusado de corrupção na câmara. Samuel renderá Filinto e ao ser pressionado, Filinto vai confessar que atentou contra Pedro por ondem de Tonico.

No final da semana, sexta-feira, o folhetim vai ao ar às 18h20

Sábado – 29 de janeiro: Pilar vai admirar Samuel. Pedro, Teresa, Augusto e Leopoldina vão reunir acusações contra Tonico. Tonico pedirá que Alencar suspenda as investigações contra ele. Luísa sofrerá com o afastamento de Isabel, já Dominique vai pedir que a princesa perdoe sua mãe. Nélio afirmará a Dolores que encontrarão Mercedes. Teresa comenta com Celestina que os manuscritos de Nino podem deter Tonico. Tonico se recusará a renunciar. Solano e Elisa vão fugir. Dolores confrontará Tonico, mas Nélio afastará os dois.

Neste dia, a novela será exibida às 18h25

Nos Tempos do Imperador será finalizada dia 4 de fevereiro. A partir do dia 7 de fevereiro, folhetim será substituído por Além da Ilusão, conheça:

Resumo da novela Quanto Mais Vida Melhor da Globo

Segunda-feira – 24 de janeiro: Neném e Paula vão pensar em Flávia. Marcelo avisará a Carmem que Flávia descobriu sobre a sabotagem. Guilherme será hostil com Rose. Teca se insinuará para Neném. Paula não conseguirá falar com Flávia e vai decidir dar inicio ao lançamento de seu creme.

Carmem mandará Gabriel procurar a namorada na Terrare. Rose não conseguirá lembrar da música-tema de seu relacionamento com Guilherme. Os convidados receberão os kits com os cremes adulterados. Gabriel chegará à Terrare, mas não conseguirá tirar Flávia da sala onde está presa.

Terça-feira – 25 de janeiro: Neste capítulo, Guilherme vai ver a Morte da novela Quanto Mais Vida, Melhor. Nedda, Jandira e Betina vão expulsar Tetê do salão. Ingrid e Murilo vão beijar. Carmem ligará para o celular de Flávia e Paula confirmará a traição. Betina beijará Chicão. Carmem e Marcelo vão comemorar a derrota de Paula. Guilherme irá ao encontro de Flávia, enquanto isso, Rose lembrará da música-tema com o marido, ligará para o personagem de Mateus Solano e o casal vai se reconciliar. Paula será rude com Neném, depois disso o jogador vai decidir terminar o noivado.

Quarta-feira – 26 de janeiro: Paula vai revelar que Flávia não é sua filha e Marcelo contará tudo para Carmem. Trombada questionará Neném sobre o patrocínio do América. Paula humilhará Flávia. Neném levará Tina para fazer um teste no Flamengo. Bianca se sentirá mal e por isso Betina a levará para se consultar com Joana. Flávia voltará a trabalhar na Pulp Fiction. Roni avisará Nedda que sairá da cadeia. Prado confiscará as quentinhas de Jandira e Odete. Guilherme lembrará que não tirou o grampo da bolsa de Rose e pedirá a ajuda a Celina para realizar a missão, no entanto, antes disso Rose encontrará o grampo e ficará furiosa.

Quinta-feira – 27 de janeiro: Daniel culpará Celina pela colocação do grampo e Rose ficará revoltada. Flávia discutirá com Odete. Bianca sugerirá fazer uma festa de aniversário surpresa para Tina. Celina vai confessar para Guilherme que foi ela quem colocou a foto de Rose e Neném na pasta de Joana. Nedda contará para Jandira que vai se encontrar com Osvaldo. Carmem vai propor comprar a Terrare de Paula. Guilherme vai temer que Rose descubra que foi ele quem colocou a escuta em sua bolsa. Soraia aconselhará Tina sobre sua primeira vez com Tigrão. Paula pedirá a ajuda de Tuninha.

Sexta-feira – 28 de janeiro: Guilherme avisará Celina que ela terá que sair de sua casa. Paula também verá a Morte, desta ver no capítulo de sexta-feira, final da semana, no entanto, a empresária não se sentirá intimidada. Conrado exigirá que Roni não descarte a parceria entre os dois quando sair da cadeia. Flávia beijará Murilo para provocar Gabriel, sem ver que Ingrid também estava olhando. Cabeça e Bianca vão se beijar. Ingrid terá um mau pressentimento com a mãe. Neném verá Paula na beirada do terraço e correrá ao encontro da mulher, ao mesmo tempo, Paula vai assustar com os raios que caem próximos à torre da Terrare e ela será salva por Neném de um acidente.

Sábado – 29 de janeiro, no começo do resumo do último capítulo desta semana da novela da GLobo, Paula vai beijar Neném após ser salva. Osvaldo pedirá Nedda em casamento. Celina sairá de casa sozinha e Daniel ficará arrasado. Juca vai revelar para Jandira que Odete é a autora da denúncia contra ela. Celina vai afirmar que fará o casamento de Guilherme e Rose chegar ao fim.

Joana voltará ao trabalho na clínica de Guilherme. Paula será obrigada a aceitar a proposta de Carmem. Murilo dará um fora em Flávia. Celina armará para que Rose ouça a conversa entre Guilherme e Nunes. Flávia encontra Cora. Roni chega à casa de Nedda e acabará com a surpresa da festa de Tina.

Horário: 19h40, com exceção de quinta-feira (27), em que a novela vai ao ar às 20h00, e na sexta-feira (28) em que será exibida às 19h35.

Pantanal novela 2022: quando começa o remake?

Um Lugar ao Sol no resumo das novelas da Globo

Segunda-feira – 24 de janeiro: Christian/Renato vai declarar seu amor por Lara, ele também avisará a Leila que está morando em novo endereço. Mateus tentará reatar o relacionamento com Lara, mas a moça vai confessar que gosta na verdade de Christian/Renato. Mel dirá para Nicole que Paco dela.

Bárbara vai pedir a ajuda do pai para não perder o amado. Já Ravi pedirá para Adel que lhe ajude a encontrar Joy. Noca vai elogiar o tempero de Thaiane e vai incentivar que Lara viva o sentimento que tem por Christian/Renato. Santiago convidará Christian/Renato para jantar em sua casa.

Terça-feira – 25 de janeiro: Christian/Renato explicará para o sogro o motivo que levou a separação dele e Bárbara. Lara vai revelar para a avó que ficou com Christian/Renato. Mercedes entregará o tablet de Érica para Bárbara e Elenice. Joy dirá para Adel que é melhor ficar distante de Francisco.

Em mais uma sabotagem na novela da Globo, Elenice contará para a Bárbara que o hacker criou um perfil para Érica em um site de encontros. Érica sairá da casa de Santiago com Luan, depois de ser acusada de estar enganando Santiago. Nicole ficará sem acreditar na capacidade de Bárbara em prejudicar o casamento do pai. Noca vai ler as cartas e preverá que Lara sofrerá novamente.

Quarta-feira – 26 de janeiro: Christian/Renato conseguirá impedir a entrada de Bárbara no seu apart-hotel, assim ela não esbarrará em Lara. Preocupada com o estado do pai, Nicole pedirá para que Bárbara conte a Santiago verdade sobre o plano que armou contra Érica.

Ana Virgínia perguntará para Breno se existe alguma coisa que o impede de conversar com Cecília e o homem procurará pela personagem de Fernanda Marques para pedir desculpas por ter se afastado. Lara vai afirmar para a avó que Christian/Renato se separou da esposa. Inácia repreenderá Joy por ter abandonado Francisco. Joy visitará o filho e pedirá para a Yasmin que coloque uma medalha no berço do filho. Em seguida, Ravi vai ver Joy despencar do viaduto que estava pichando.

Quinta-feira – 27 de janeiro: Inácia vai se desesperar com a morte de Joy e Ravi prometerá que vai cuidar de Yasmin. Breno ficará incomodado por Ilana falar sobre a filha deles com Gabriela. Helena levará Mel para dormir na casa da namorada de Paco, a pedido da filha.

Ilana e Breno vão discutir e a personagem de Mariana Lima decidirá expulsar o marido de casa de uma vez no resumo da novela da Globo. Paco e Helena vão descobrir que Mel mentiu para eles. Nicole ficará desconcertada quando Paco entra na casa para retirar Mel. Cecília ficará sabendo da separação de Breno por Rebeca e vai decidir visitá-lo.

Na sexta-feira – 28 de janeiro, o resumo da novela da Globo aponta que Ravi vai convidar Inácia e Anderson para morar com ele, Yasmin e Francisco. Stephany invadirá a casa de Santiago e vai exibir que Bárbara devolva tudo que Santiago deu a Érica. Felipe e Bela vão cuidar de Cecília, a moça estará embriagada em uma festa.

Bela contará para Felipe sobre o envolvimento de Cecília com Breno e o rapaz vai revelar o caso para Rebeca. Paco e Nicole discutirão. Gabriela incentivará Ilana a conversar com Breno. Christian/Renato consentirá que Ravi se encontre com Lara, desde que esteja presente. Ilana ficará chocada ao saber por Rebeca que Breno ficou com Cecília.

Sábado – 29 de janeiro: no último capítulo da semana, Ilana vai terminar o relacionamento com Breno. Lara dirá para Ravi que não quer mais se afastar dele. Nicole contará para Cecília que foi Bárbara quem armou o perfil de Érica no site de relacionamento e Érica vai mandar Stephany devolver tudo que pegou na casa de Santiago.

Ravi vai confessar para Lara que tem um segredo, ao mesmo tempo, Christian/Renato aconselhará o amigo a esquecer do passado. Stephany repreenderá Roney por ter pego as joias de Érica. Cecília se senirá traída ao saber que Rebeca contou para Santiago sobre o que aconteceu entre ela e Breno, por isso acabará contando ao avô sobre a armação de Bárbara para acabar com seu casamento.

Horário: 21h30 (todos os dias)

Como assistir

Para assistir de graça a qualquer uma das novelas mostradas no resumo das novelas da Globo, é só sintonizar no canal no horário indicado de cada uma: Malhação na faixa das das 17h55, Nos Tempos do Imperador na faixa das 18h25, Quanto Mais Vida Melhor às 19h40 e Um Lugar ao Sol às 21h30.

Também é possível acompanhar pela aba “Agora na TV” da Globoplay. A plataforma streaming permite que usuários assistam gratuitamente a programação em tempo real da emissora, no entanto, é necessário ter um cadastro prévio no site.

Depois da exibição na televisão, os capítulos são adicionados ao catálogo da Globoplay, porém, neste caso é necessário pagar, pois eles são liberados apenas para assinantes do serviço.

Leia também

Próximas novelas da Globo de 2022 vão mostrar Pantanal, Sertão e litoral