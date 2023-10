Na novela Mulheres Apaixonadas, Fred (Pedro Furtado) se envolveu com a professora Raquel (Helena Ranaldi), que é mulher do abusivo Marcos (Dan Stulbach). E quem conhece a história de Manoel Carlos deve lembrar que o romance da dupla resulta em uma tragédia. Como Fred morre na novela Mulheres Apaixonadas? Filho de Eleonora (Joana Medeiros) é vítima no final da trama.

O que acontece com Fred no final de Mulheres Apaixonadas?

No final da novela Mulheres Apaixonadas, Fred é sequestrado por Marcos. O vilão de Dan Stulbach tem a ajuda de outra mau-caráter para a tarefa, Dóris (Regiane Alves), que engana o rapaz em troca de um carro novo de presente. A megera diz que seu irmão Carlinhos (Daniel Zettel) quer encontrar com Fred e ingenuamente o rapaz entra no carro da garota, que depois ela o abandona nas mãos de Marcos em um posto de gasolina.

Fred até tenta fugir, mas Marcos tem uma arma, o que impede que ele consiga ir a qualquer lugar. Obcecado por Raquel, Marcos liga para a esposa depois que sequestra Fred, para contar que está com o namorado da mulher na sua mira e revela a localização do lugar em que está levando o rapaz.

Raquel se desespera e vai ao encontro da dupla acompanhada da empregada Yvone (Arlete Heringer), que é sua confidente. Enquanto isso, Fred e Marcos brigam no carro e possesso de raiva, o mau-caráter diz que se Raquel não for dele, não será de mais ninguém. Na esperança de sobreviver, o aluno tenta convencer o marido da professora a soltá-lo e deixar Raquel em paz de uma vez por todas, mas nada do que ele diz adianta.

Quando Raquel está prestes a encontrar com a dupla, Fred tenta tomar o controle do carro, mas o veículo sai da estrada, cai de uma ribanceira e nenhum dos dois sobrevive. A professora chega ao local do acidente no exato momento da confusão e assiste a cena em desespero, mas não há nada que possa ser feito. Algumas cenas depois, o velório do garoto é mostrado na novela Mulheres Apaixonadas. A cerimônia é lotada pelos alunos e funcionários da Escola Ribeiro Alves e todos sofrem pela morte prematura do rapaz.

Confira - Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem morre e quem fica com quem

Como fica Raquel depois da morte de Fred?

Após a morte de Fred, Raquel fica sozinha na novela Mulheres Apaixonadas, mas finalmente tem paz, já que seu marido abusivo também morre no acidente. Para o espanto de muitos, a professora de educação física ganha uma lembrança eterna do rapaz: um bebê. No último capítulo da trama de Manoel Carlos, ela revela para todos durante a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves que está esperando um filho de Fred.

A notícia pega Eleonora, mãe do rapaz, de surpresa, mas nesta altura da história, a mulher não tem mais raiva da professora. Depois da morte do filho, Eleonora encontra os cadernos do jovem, que tem muitos rabiscos e palavras de amor para a educadora, além de mensagens sobre a vida na escola. Ela então o entrega para Raquel, que no dia da formatura, antes de revelar que está grávida, lê um desses textos para a turma em homenagem a Fred.

Dóris, que participou da morte do rapaz ao ajudar Marcos sequestrá-lo, se arrepende de suas atitudes. A garota confessa aos prantos para o padre Pedro (Nicola Siri) que apesar de pressentir que algo de ruim poderia acontecer, não sabia exatamente o que Marcos planejava e que não queria que o jovem morresse.

Leia também - Quando acaba Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo