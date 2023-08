Quando acaba Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo

No Vale a Pena Ver de Novo desde o final de maio, Mulheres Apaixonadas completa três meses de reprise na TV Globo e ainda tem um longo caminho pela frente. A obra de Manoel Carlos com mais de 200 capítulos ficou 8 meses no ar em sua exibição original, mas terá menos tempo nas telinhas com a reprise, devido a cortes e novas edições nos capítulos. Quando acaba Mulheres Apaixonadas? Folhetim pode se despedir ainda esse ano.

Veja - Última novela de Roberta Gualda, a Paulinha de Mulheres Apaixonadas

Quando termina Mulheres Apaixonadas?

É possível prever que o fim de Mulheres Apaixonadas deve ser exibido entre novembro e dezembro, já que reprise não chegará aos 203 capítulos originais. Isso porque, a exibição apresenta diversos cortes, então se a TV Globo continuar neste ritmo de reedição, o folhetim pode chegar ao final com cerca de seis a sete meses de transmissão.

A emissora ainda não revelou o dia exato em que vai ao ar o último capítulo da reprise, mas é importante também levar em consideração a audiência da faixa, que está dentro do padrão para o Vale a Pena Ver de Novo.

Mas quando comparada a antecessora, O Rei do Gado, Mulheres Apaixonadas tem um público, segundo dados adquiridos pela coluna de Walter Felix, no final de julho, do Na Telinha. Em seus dois primeiros meses, o folhetim de Manoel Carlos conquistou uma média de 15,4 pontos, enquanto no mesmo período a produção de Benedito Ruy Barbosa tinha 16,2 pontos. O Rei do Gado ficou no ar de novembro de 2022 a junho de 2023.

Independentemente de quantas meses a novela será reprisada, o que é certo é que a substituta será um folhetim do horário nobre da TV Globo. Depois de mudanças que foram realizadas na grade do canal no final de 2021, hoje o Vale a Pena Ver de Novo não passa mais produções da faixa das 18h ou 19h, que estão reservadas para o Edição Especial, que vem depois do Jornal Hoje e antes da Sessão da Tarde.

Outra mudança que passou a fazer parte da programação da Globo nos últimos anos foi a dobradinha das reprises. Tanto no Edição Espacial quanto no Vale a Pena Ver de Novo, a primeira semana da substituta é exibida junto da última semana da novela anterior do horário, então ambas ficam com horário reduzido e capítulos pequenos durante o período. Isso só não é realizado com as novelas inéditas do canal.

Como é o último capítulo de Mulheres Apaixonadas

O final de Mulheres Apaixonadas tem desfechos felizes e também trágicos. Para a protagonista Helena (Christiane Tornoli), é reservado um grande momento, seu casamento com o médico Cesar (Jose Mayer), que havia sido seu amor no passado. Eles ganham uma nova chance no amor e vivem em harmonia com os filhos.

Quem também fica bem é o ex-marido de Helena, Téo (Tony Ramos). Além de terminar ao lado de Laura (Carolina Kasting), ele recebe o resultado do teste de DNA de Salete (Bruna Marquezine) e descobre que é o pai biológico da menina. Assim, ele tira a garota dos braços da avó megera e a leva para morar com ele.

Outro casal feliz é Estela (Lavínia Vlasak) e o Pedro (Nicola Siri), que deixa de ser padre na reta final de Mulheres Apaixonadas para ficar com a moça. Em suas últimas cenas, a ricaça se muda para o sítio do amado e abandona a vida de luxo para provar que mudou de vez.

Expedito (Rafael Calomeni) e Marina (Paloma Duarte) também ficam juntos, mas o relacionamento do casal não é as mil maravilhas. No último capítulo, eles aparecem brigando feio porque a jovem encontrou um guardanapo com o batom de uma das modelas que trabalha com o Expedito e teve uma crise de ciúmes. Já a mãe de Marina, Silvia (Natália do Vale) segue seu caso com o taxista Caetano (Paulo Coronato) e o contrato para ser seu motorista particular. A esposa dele, Rosinha (Guilhermina Guinle) e sua namorada Shirley (Renata Pitanga) continuam no escuro e chegam ao final da trama sem descobrir as escapadas do mulherengo.

Heloísa (Giulia Gam) e Sérgio (Marcelo Anthony) terminam separados. No último capítulo, a mulher conversa com o ex-marido e comenta que está em tratamento e o deixará em paz. Ela fica sozinha, enquanto ele inicia um romance com Vidinha (Júlia Almeida), com quem planeja uma viagem internacional.

Quem se dá mal é Doris (Regiane Alves), que é pega pelo pai durante um encontro com um homem rico e acaba humilhada na frente de todos do hotel. Ele obriga ela a voltar a morar com a família e causa uma crise choro na jovem. Apesar de tudo, pelo menos ela se dá bem com os avós depois de tanto maus-tratos.

Outra personagem que não tem um final feliz é a professora de educação física Raquel (Helena Ranaldi). Ela perde Fred (Pedro Furtado) na reta final da novela Mulheres Apaixonadas, que morre por culpa de Marcos (Dan Stulbach), e aparece sozinha na formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves no último capítulo. No entanto, ela ganha uma lembrança que terá para sempre do rapaz: antes de se despedir da história, ela anuncia que está grávida.