Como Jezebel toma a fábrica de chocolate? Vilã dá um golpe

Jezebel (Elizabeth Savala) prepara um golpe contra Ana Francisca (Mariana Ximenes) para tomar a fábrica de chocolates do controle da mocinh em Chocolate com Pimenta. A irmã de Ludovico (Ary Fontoura) nunca se conformou com o fato de que o ricaço não lhe deixou nada e falsifica documentos para tirar o que é da protagonista.

Quando Aninha perde a fábrica de chocolates para Jezebel?

Com ajuda de Sebastian (Tarcísio Filho), Jezebel falsifica um testamento e alega que Ludovico teria deixado todos os seus bens para ela antes de se casar com Aninha. O vilão conta com a ajuda de uma falsário que imita a a assinatura do ricaço e faz com quem o papel fique envelhecido para parecer que é documento de anos atrás.

Jezebel inventa uma história dizendo que encontrou o documento dentro de um antigo álbum de fotografia e ainda alega que Ana só seduziu seu irmão para ficar com a herança dele.

Com a ajuda da advogada Dra. Sofia (Patrícia França), que não sabe que se trata de uma falsificação, eles abrem um processo contra Aninha e ganham a ação. Sendo assim, Aninha perde tudo. Quem também ajuda os golpistas é Danilo (Murilo Benício), que dá um depoimento alegando que a loira deu o "golpe do baú" no falecido.

Ana perde não só a fábrica de chocolates como a mansão onde vivia com Tonico (Guilherme Vieira) e é obrigada a voltar para o sítio de sua família, onde é acolhida por Carmem (Laura Cardoso) e seus demais parentes.

Na tentativa de se reerguer, Ana abre a caixa misteriosa deixada por Ludovico e encontra uma receita secreta de bombons de chocolate com pimenta.

Já que está sem renda, a loira decide seguir as instruções e começa a vender os bombons, que se tornam um verdadeiro sucesso em Ventura, tirando toda a clientela da fábrica de chocolates que passa a preferir comprar os doces de Aninha.

Quando Aninha recupera a fábrica?

Ana Francisca só irá recuperar seus bens no capítulo 198 de Chocolate com Pimenta, na reta final da novela. Ela contará com a ajuda de Guilherme (Rodrigo Faro) e da própria Dra. Sofia para provar que o documento apresentado por Jezebel é falso.

Uma nova audiência é convocada após a investigação de Guilherme e Dra. Sofia apontarem a falsificação. "Meritíssimo, foi cometida uma injustiça. O documento de doação foi falsificado. Dona Jezebel não tem direito a nenhum vintém da fortuna deixada pelo irmão", diz o promotor.

Ainda antes de ouvir a sentença do juiz, Jezebel desmaia ao saber que provavelmente irá perder tudo. A vilã desperta ao levar um pisão da Dra. Sofia, que apesar de ser advogada de defesa da megera, deseja que ela pague pelos seus crimes. "Que seja pronunciada a sentença, meritíssimo", pede ela.

"Tenda em vista que o laudo do perito que atesta que o laudo apresentado por dona Jezebel foi falsificado e considerando vários testemunhos que corroboram esse fato, eu determino que a fábrica de chocolates e todos os bens deixados pelos falecido sejam devolvidos a sua viúva, dona Ana Fransica", anuncia o juiz.

Com medo de ser presa pela falsificação, Jezebel confessa que foi Sebastian quem lhe ajudou a fraudar o documento. Os dois então começa a brigar no meio do tribunal e em meio à confusão, a megera chama o juiz de "bode velho" e é presa por desacato a autoridade.

Aninha recupera seus bens e tem um final feliz ao lado de Danilo, enquanto Jezebel termina na miséria e começa a trabalhar como cozinheira na fábrica de chocolates para obter alguma renda.