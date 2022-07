Como Tenório morre em Pantanal? Relembre o final do vilão

Nas mãos de Alcides (Juliano Cazarré) é como Tenório morre em Pantanal. O crápula vai ter um confronto com o peão nos últimos capítulos da novela e será vencido pelo ex-funcionário. Depois da morte, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) fica livre para ter um final feliz com seu amante.

Como Tenório morre em Pantanal?

A derrocada de Tenório começa quando o vilão arma uma vingança contra Alcides após descobrir que o funcionário mantém um caso com sua esposa. O grileiro tenta castrar o funcionário, mas o processo é malsucedido e o peão consegue escapar de ficar ‘capado’. Assim começa a trajetória de como Tenório morre em Pantanal.

Alcides vai querer se vingar do patrão. Junto com Zaquieu (Silvero Pereira), ele vai atrás de seu rival para a fazenda e o chama para a briga. “Maldito, chegou a tua hora!”, grita o peão. “Ara, o que é isso, seu peãozinho de merda. Não está satisfeito? Voltou pra morrer?”, responde Tenório. “Só saio daqui depois que você tiver virado comida de piranha!”.

O amante de Maria Bruaca continua provocando o adversário, até que ele saca a arma que carrega na cintura. Enquanto isso, Zaquieu observa tudo de longe e vê que Tenório vai atirar em Alcides. O ex-mordomo grita: “cuidado, Alcides!”.

O pai de Guta (Julia Dalavia) se distrai com o grito de Zaquieu, se vira e atira no funcionário de Mariana (Selma Egrei). Enquanto isso, Alcides enfia uma lança na barriga do rival e mata seu algoz. Ele joga o corpo do fazendeiro no rio com piranhas, que terminam de fazer o serviço.

“Você foi a minha salvação”, diz Alcides para Zaquieu. Então já posso morrer”, responde o ex-mordomo. O personagem de Silvero Pereira precisa ser levado pra um hospital em Campo Grande para receber o devido tratamento – ele sobrevive ao tiro e volta para a fazenda sã e salvo.

Já Maria Bruaca e Alcides decidem ir embora do Pantanal. A dona de casa divide a administração dos negócios deixados por Tenório com Zuleica (Aline Borges).

Quem ainda vai morrer em Pantanal?

O público vai acompanhar a morte de mais três personagens até o fim da novela Pantanal. Primeiro, Roberto (Cauê Campos) será o próximo a deixar o folhetim.

Ele será morto por Solano (Rafael Sieg), um matador contratado pelo seu pai para dar fim na família de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas acabará assassinando o próprio filho de seu patrão.

Isso porque o jovem vai desconfiar que Solano é um criminoso. Para evitar ser exposto, o matador vai chamar Roberto para um passeio de barco e fará com que o jovem caia no rio. O vilão então acelera com a embarcação, deixando o garoto sozinho na água, fazendo com que ele morra afogado.

Depois, será Tenório quem vai morrer nas mãos de Alcides. O pai de Guta (Julia Dalavia) será acertado com uma lança em sua barriga e seu corpo será jogado no famoso rio de piranhas.

Por fim, a última morte de Pantanal será a de José Leôncio (Marcos Palmeira). O fazendeiro terá um infarto no dia seguinte ao seu casamento com Filó (Dira Paes) e sua alma finalmente se encontrará com a do Velho do Rio (Osmar Prado).

A entidade explicará para o filho que morreu no dia em que estava caçando marruás após ser picado por uma cobra boca de sapo, mas que agora ele está cansado dessa vida. Ele passa seu legado para José Leôncio, que se torna o novo Velho do Rio protetor do Pantanal.

No último capítulo, ele aparece apenas para os filhos de Juma (Alanis Guillen) e Irma (Camila Morgado).