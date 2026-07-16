Jornalista Renato Machado deixa filha atriz; quem é Maria Eduarda Machado

O jornalista Renato Machado, que morreu nesta quinta-feira, 16 de julho, aos 83 anos, deixa a mulher, Mônica Morel, e a filha, Maria Eduarda Machado. Conhecida como Duda, ela também construiu uma trajetória na televisão e foi uma das protagonistas de “Malhação” em 2007.

Quem é a filha do jornalista Renato Machado?

Maria Eduarda Machado é atriz e ganhou projeção nacional ao interpretar Cecília, conhecida como Ciça, na temporada de 2007 de “Malhação”. Ela dividiu o protagonismo da novela juvenil com nomes como Thaila Ayala e Fiorella Mattheis.

Na trama, sua personagem era uma estudante bolsista que trabalhava para ajudar a família e vivia conflitos amorosos. Depois da produção da Globo, Maria Eduarda participou de outros trabalhos na televisão, entre eles “Queridos Amigos”, “Castigo Final” e “Cúmplices de um Resgate”.

A atriz reduziu o ritmo de trabalhos na TV para se dedicar aos estudos e a outros projetos profissionais. Ela cursou Psicologia e também passou pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo.

Em entrevista concedida em 2018, quando a temporada de “Malhação” voltou ao ar no canal Viva, Maria Eduarda contou que Renato Machado acompanhava a reprise e se mostrava orgulhoso da trajetória da filha.

Segundo a atriz, o jornalista conhecia profundamente os bastidores da televisão, mas nunca tentou interferir em suas decisões profissionais. Ela definiu o pai como um admirador discreto, que a apoiava enquanto permitia que construísse o próprio caminho.

Nas redes sociais, Maria Eduarda costumava compartilhar momentos da vida familiar e registros descontraídos ao lado do pai. As publicações mostravam Renato Machado longe das bancadas dos telejornais, em encontros familiares, aniversários e celebrações importantes.

A atriz também publicou imagens do jornalista conhecendo a neta, Serena, ainda bebê. Em outra ocasião marcante, Renato apareceu emocionado ao conduzir a filha até o altar durante o casamento dela.

Ao comemorar o aniversário de 82 anos do pai, Duda publicou uma fotografia da família reunida e reproduziu uma frase do jornalista.

“Nas palavras do aniversariante: ‘o presente aqui plantado para o futuro começar’. Feliz aniversário. Te amo muito”, escreveu.

Além dos momentos em família, as publicações de Maria Eduarda também revelavam a paixão de Renato Machado pelo Botafogo. O jornalista apareceu em diferentes fotografias usando uma faixa de campeão da Libertadores.

“Será sempre tempo de comemorar. Te amo, pai. Te amo, Botafogo”, escreveu a atriz em uma das homenagens.

Os registros mostravam que o jornalista mantinha o vínculo com o clube mesmo durante encontros e comemorações familiares.

De que morreu Renato Machado?

Renato Machado morreu aos 83 anos enquanto estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

Referência do telejornalismo brasileiro, ele teve uma carreira de mais de quatro décadas na Globo. Renato apresentou programas como “Bom Dia Brasil”, “Jornal da Globo” e “RJTV”, além de ter integrado a bancada do “Jornal Nacional”.

O jornalista também trabalhou como correspondente internacional e repórter especial. Fora do noticiário diário, tornou-se conhecido por conteúdos relacionados à cultura, à gastronomia e aos vinhos.