Sessão da Tarde hoje exibe Velozes e Furiosos 4, o maior sucesso da série

Sessão da Tarde hoje exibe Velozes e Furiosos 4, o maior sucesso da série

Quem pretende acompanhar a programação da TV aberta nesta sexta-feira (17) já pode se preparar. A Globo exibe Velozes e Furiosos 4 (Fast & Furious, 2009) na Sessão da Tarde, trazendo de volta às telas a dupla formada por Vin Diesel e Paul Walker em um dos filmes mais importantes da franquia. O filme começa às 15h25.

Qual filme vai passar na Sessão da Tarde hoje?

O filme escolhido pela Globo é Velozes e Furiosos 4, dirigido por Justin Lin. Lançado em 2009, o longa reuniu novamente Vin Diesel e Paul Walker após anos afastados da franquia e é considerado pelos fãs o capítulo que mudou os rumos da saga. Nesta sexta-feira (17), a Sessão da Tarde começa às 15h25, logo após Além do Tempo.

Na história, Dominic Toretto retorna aos Estados Unidos depois de viver escondido. A morte de uma pessoa próxima desperta um desejo de vingança, enquanto o ex-policial Brian O’Conner investiga uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Os antigos rivais acabam trabalhando juntos em uma missão cheia de perseguições, carros preparados e muita ação.

Embora mantenha as corridas ilegais e os carros preparados como marca registrada, Velozes e Furiosos 4 dá um passo além. O foco passa a ser a relação entre Dom e Brian, explorando amizade, lealdade e família — elementos que se tornariam a principal identidade da série.

A direção de Justin Lin também aposta em cenas de ação mais ambiciosas, abandonando parte da estética dos filmes anteriores para aproximar a franquia dos grandes blockbusters de Hollywood.

Na época do lançamento, muitos fãs consideraram o quarto filme um recomeço. A produção foi responsável por reunir novamente o elenco principal e preparar acontecimentos que seriam fundamentais para os sucessos de Velozes e Furiosos 5, 6 e 7.

Além da dupla formada por Vin Diesel e Paul Walker, o longa conta com o retorno de Michelle Rodriguez como Letty Ortiz e Jordana Brewster no papel de Mia Toretto. Também aparecem Sung Kang, reprisando Han, e Gal Gadot, em uma de suas primeiras participações em uma grande franquia de Hollywood, interpretando Gisele Yashar.