Sessão da Tarde hoje exibe filme argentino Sin Hijos

Filme argentino acompanha um pai que tenta esconder a existência da filha para conquistar uma antiga paixão

A Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira, 16 de julho, exibe o filme “Sem Filhos”. A comédia romântica começa às 15h25, na TV Globo, logo depois da novela apresentada na faixa Edição Especial.

Qual é a história de Sin Hijos

Gabriel é um homem separado que dedica praticamente toda a sua vida à filha Sofía, de nove anos. A menina ocupa o centro de sua rotina, enquanto ele também administra uma loja de instrumentos musicais herdada pela família.

A situação muda quando Gabriel reencontra Vicky, uma antiga paixão dos tempos de escola. Os dois voltam a se aproximar, mas ele descobre que a mulher não gosta de crianças e defende abertamente uma vida sem filhos.

Com medo de perder a oportunidade de viver um novo romance, Gabriel decide esconder que é pai. Para sustentar a mentira, ele transforma a própria casa, guarda brinquedos e tenta conciliar os encontros com Vicky às responsabilidades com Sofía.

A decisão provoca uma sequência de confusões e situações engraçadas. Conforme o relacionamento avança, Gabriel encontra cada vez mais dificuldades para manter a verdade escondida.

“Sem Filhos” mistura romance, humor e conflitos familiares ao abordar os desafios enfrentados por um pai solteiro. A produção também se destaca pela relação afetuosa entre Gabriel e Sofía, responsável por alguns dos momentos mais divertidos da história.

O filme tem aproximadamente 90 minutos de duração e é uma opção leve para acompanhar durante a tarde. Lançado em 2015, o longa-metragem argentino é dirigido por Ariel Winograd e tem Diego Peretti e Maribel Verdú nos papéis principais. O elenco também conta com Guadalupe Manent, Martín Piroyansky, Marina Bellati, Pablo Rago e Horacio Fontova.