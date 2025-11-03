Confira o horário de Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo

A novela “Rainha da Sucata” vai ter reprise no Vale a Pena Ver de Novo a partir de segunda-feira, 3 de novembro, substituindo “A Viagem”. Nesta primeira semana, até o dia 7, as duas novelas vão dividir o horário, então veja que horas começa cada uma.

Que horas passa Rainha da Sucata?

A reprise de Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo estreia em 3 de novembro, às 17h05, horário de Brasília. Vale lembrar que o folhetim divide a faixa de horário com os últimos capítulos de A Viagem durante a primeira semana, assim como acontece em todas as estreias do Vale a Pena ver de Novo.

Já a novela A Viagem vai começar a ser exibida às 17h40. A dobradinha vai continuar até o dia 7 de dezembro.

A partir de segunda-feira, dia 10, a Globo passa a exibir Rainha da Sucata com exclusividade. A emissora aposta na estratégia de mostrar, ao mesmo tempo, os capítulos finais das novelas em exibição e o início da nova trama das tardes. A ideia é garantir uma transição mais leve entre as produções e manter o público ligado no horário vespertino, acompanhando o fim de uma

Novela de Silvio de Abreu, Rainha da Sucata retorna às telinhas após 35 anos de sua exibição original. A trama traz nomes consagrados da teledramaturgia e personagens memoráveis, como a emergente Maria do Carmo (Regina Duarte), a socialite decadente Laurinha Figueroa (Glória Menezes) e a fofoqueira Dona Armênia (Aracy Balabanian).

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Para assistir em 2025-2026, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com