Depois do corte inesperado da trama infantil nesta semana, o público ficou em dúvida sobre qual novela vai entrar no lugar de Carrossel. Foram suprimidos mais de 100 capítulos para que o folhetim fosse encerrado nesta sexta-feira (2) e desse espaço para uma nova atração a partir de segunda-feira.

Qual novela vai entrar no lugar de Carrossel no SBT?

Os Pequenos Johnstons é o reality que vai entrar no lugar de Carrossel no SBT, às 12h, horário de Brasília. A mudança foi anunciada nesta semana, quando a novelinha pulou 107 capítulos e foi encerrada nesta sexta-feira.

O seriado da TLC fez sua estreia 2015 e já está em sua 11ª temporada. O público vai acompanhar a história real da família Johnstons, que vive em busca do sonho americano. Trent e Amber têm cinco filhos com menos de 16 anos e todos eles têm nanismo. Jonah e Elizabeth são filhos biológicos do casal, já Anna, garota russa, Alex, coreano, e Emma, da China foram adotados. No exterior, eles são conhecidos como os “7 anões da vida real”.

O reality narra o dia a dia da família de anões que apesar das dificuldades, segue firme na busca por seus objetivos. O público também vai conhecer um pouco mais sobre o passado e vida dos americanos: o patriarca Trent vem de uma família de anões: seu pai e seus três irmãos também tem nanismo. Sua esposa Amber vem de uma família de estatura comum.

Sucesso nos Estados Unidos, o seriado está disponível no catálogo de algumas plataformas de streaming incluindo o Amazon Prime Video e o Discovery+.

Os episódios terão duração de uma hora no SBT, terminando às 13h para dar espaço ao horário eleitoral gratuito. A reprise de Esmeralda (1997) começa mais tarde, às 13h25.

Por que Carrossel acabou antes?

Conforme apurado pelo portal TV Pop, a ideia de Silvio Santos de cancelar Carrossel e colocar Os Pequenos Johnstons foi uma forma de retaliação aos executivos do canal, após a aprovação de um documento que dizia que o empresário estava se aposentado da carreira de apresentador. Quem iria ficar em seu lugar no comando do programa de domingo seria sua filha Patrícia Abravanel.

Após a divulgação da notícia, a emissora disse que tudo não passava de um erro do departamento comercial. Além disso, o empresário também ordenou que Casos de Família permanecesse no ar depois da emissora anunciar o cancelamento da atração na semana passada. Também foi Silvio quem ordenou que os 100 capítulos de Carossel fossem cortados para que a novela terminasse nesta sexta.

Como fica a nova grade do SBT?

Casos de Família segue no ar sob o comando de Christina Rocha, ao contrário do que foi anunciado pela emissora. Quem deu a notícia para o público foi a própria apresentadora através de sua página no Instagram. “Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, quem gosta do Casos de Família, eu tenho uma novidade para vocês. O SBT resolveu reconsiderar por estratégia de programação e semana que vem o “Casos de Família” vai retomar as gravações. Em breve, vai ser informado algumas novidades do programa”, disse.

A partir do próximo dia 12 de setembro, a novela Maria Esperança (2007) chega para substituir Esmeralda, que entra na reta final. Essa será a terceira reprise do folhetim, que foi reexibido pela emissora em 2011 e 2015, além de sua exibição original em 2007.

A novela gira em torno de Maria, interpretada pela atriz Bárbara Paz, uma mulher que ganha a vida vendendo bilhetes de loteria na rua. Ela acaba conhecendo o ricaço Santiago Queiroz (Nico Puig) que está com um câncer terminal, e para não deixar sua herança para sua tia Malvina (Tânia Bondezan), ele se casa com a protagonista e deixa para ela toda sua fortuna. Apesar da bonança, a mocinha precisa lidar com a ambiciosa tia, que não para de atormentá-la.

Os folhetins Cuidado com o Anjo, A Desalmada, Poliana Moça e Cúmplices de um Resgate seguem na programação do SBT.