Estreia da novela Pantanal é adiada e Um Lugar ao Sol será esticada

Quem estava contando os dias para a estreia da novela Pantanal terá que esperar mais um pouco para conferir a produção. A TV Globo precisou mudar o cronograma de sua grade e adiou a próxima novela das 21h por causa da pandemia do covid-19.

Quando estreia a novela Pantanal?

Com o adiamento das gravações por causa da pandemia, a nova data de estreia da novela Pantanal é o dia 28 de março de 2022, de acordo com a jornalista do O Globo, Patrícia Kogut. A alteração joga a exibição do primeiro capítulo do folhetim 14 dias para a frente da data anteriormente prevista.

Ainda segundo a colunista, a decisão da emissora aconteceu por conta de contágios de covid-19 nos bastidores da novela. Pantanal ainda está em processo de filmagem e por isso a data de estreia sofreu alteração.

Por enquanto, as cenas da novela foram filmadas no estado do Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste. Seis fazendas da região de Aquidauana foram utilizadas como cenário até agora.

Um Lugar ao Sol será esticada

A faixa de horário das 21h não ficará vaga já que a estreia da novela Pantanal foi adiada, a emissora irá estender o tempo de Um Lugar ao Sol no ar. O atual folhetim das 21h não ganhará regravações, porém, a Globo irá realizar uma série de reedições no capítulos já prontos, para aumentar o espaço da novela de Lícia Manzo nas telinhas.

Antes, o folhetim teria no total 107 capítulos, agora vai saltar para o número de 118 e será finalizada no dia 25 de março, sexta-feira, com reprise do último capítulo no dia seguinte, 26, sábado.

Quem escreveu o remake de Pantanal?

A nova versão de Pantanal foi adaptada por Bruno Luperi, de 32 anos de idade. O escritor é neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela. Em 2016, Luperi fez parte do time de colaboradores da novela Velho Chico, último trabalho de Benedito, desde então o autor de 90 anos de idade não tem escrito novos projetos.

No Instagram, Bruno Luperi tentou tranquilizar o público e disse que apesar de a estreia da novela Pantanal se tratar de um remake, ele será fiel ao conteúdo da versão original.

Produção da extinta TV Manchete, Pantanal foi pela primeira vez ao ar no dia 27 de março de 1990. O folhetim ficou no ar até dezembro daquele ano e contou com mais de 200 capítulos. Ao longo dos anos, a novela foi reprisada na própria Manchete e também no SBT.

A TV Globo mostrou um trechinho do remake em um vídeo de divulgação:

Leia também

Atriz Françoise Forton morre aos 64 anos: relembre novelas