Cristina é Fabrício Melgaço em império? Comendador desconfia da filha

Nos capítulos recentes da reprise de Império, a personagem de Leandra Leal fez uma ligação misteriosa, o que despertou a suspeita de José Alfredo (Alexandre Nero) sobre a verdadeira identidade a filha. O comendador acusa a moça de traição e acaba em uma briga. Afinal, Cristina é Fabrício Melgaço em Império ou não?

Cristina é Fabrício Melgaço em Império?

Quem gosta da interação de pai e filha entre os personagens na novela pode ficar tranquilo, pois Cristina não é Fabrício Melgaço em Império, o grande inimigo do comendador. Apesar das suspeitas de José Alfredo, a moça prova sua inocência e ainda salva a empresa da família Medeiros da falência.

As suspeitas começam quando Josué (Roberto Birindelli) escuta uma ligação da jovem em chinês. Apenas o começo da conversa é em outra língua, depois a moça volta a falar em português, mas ele estranha o mistério e conta tudo para o chefe, que ao desconfiar que Cristina possa ser na verdade sua rival, confronta a filha.

Cristina fica revoltada com a acusação de ser Fabrício Melgaço em Império e dispara: “o senhor me insultou! Acha mesmo que posso ser essa pessoa horrível, que já tentou lhe matar pelo menos três vezes?”. Brava com a situação, Cristina continua reclamando e chega a debochar do pai ao fingir uma confissão em que diz ser o vilão.

José Alfredo percebe que se enganou e pede desculpas para a garota, mas Cristina continua revoltada e diz que não quer saber mais da empresa e da família.

E qual foi o motivo da ligação misteriosa? Cristina fechou um negócio muito rentável para a Império no exterior com uma importadora chinesa, envolvendo a linha de anéis de formatura, e conseguiu tirar a empresa da falência.

Quem é o verdadeiro Fabrício Melgaço?

Depois de confirmar que Cristina não é Fabrício Melgaço na novela Império, o mistério continua. José Alfredo desconfiou do filho errado, já que a moça não está por trás do vilão, mas outro herdeiro do comendador sim: José Pedro, o filho mais velho dos Medeiros.

O rapaz teve Silviano (Othon Bastos), que odeia José Alfredo, como seu mentor e depois passou a chefiar a quadrilha. Além de Silviano, José Pedro também conta com a ajuda de Maurílio nos planos contra o dono da Império.

